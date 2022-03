Domenica 6 marzo sarà trasmessa su Rai 1, subito dopo l'edizione serale dei "Soliti Ignoti", la prima ed attesa puntata della serie tv "Noi". In totale sono previsti dodici episodi dalla durata complessiva di cinquanta minuti.

In base alle trame dei primi due episodi in onda il 6 marzo, Pietro e Rebecca daranno alla luce due gemelli, mentre ne morirà uno. Decideranno allora di adottarne un terzo. La loro vita però non sarà facile e la donna troverà il suo equilibrio solo dopo aver conosciuto il padre biologico del figlio Daniele. Inoltre i fratelli Caterina e Claudio avranno un rapporto speciale, ma la presenza di Teo nella vita della donna farà capire al fratello di essere di troppo e partirà alla volta di Milano.

Daniele fa conoscere il padre biologico a sua moglie e alle figlie

Il 6 marzo andrà in onda in prima serata alle ore 21:25 su Rai 1 la Serie TV "Noi". In base alle trame del primo episodio dal titolo "Il gioco della vita", ci troviamo nella Torino degli anni 80 e Pietro e Rebecca attenderanno la nascita dei loro tre gemelli e il giorno fatidico arriverà proprio in occasione del compleanno dell'uomo. Il parto però avrà alcune complicazioni, ma Pietro sarà ottimista sul buon esito. Verranno alla luce solo due neonati, con il terzo che non ce la farà. A questo punto i due genitori opteranno per adottare un bambino, appena giunto in ospedale dopo essere stato abbandonato.

Nel frattempo la trama andrà avanti nel presente e sarà il compleanno di Cate, Claudio e Daniele.

I primi due sono molto uniti tra di loro e vivono a Roma, ma avranno dei problemi personali. La ragazza è sovrappeso e grazie al supporto del fratello deciderà di andare all'Associazione Mangiatori Compulsivi, dove farà la conoscenza di Teo. Claudio invece è un attore importante che interpreta il Maestro Rocco, ma sarà infelice della sua vita e pertanto si recherà a Milano per fare teatro.

In tutto questo Daniele si troverà a Milano. E' un ragazzo dal bello aspetto e di colore e partirà alla ricerca del padre biologico. Riuscirà a trovarlo nel giorno del suo compleanno e prenderà la scelta di farlo conoscere alla moglie e alle sue figlie.

Rebecca cerca il padre biologico di Daniele

Secondo le anticipazioni televisive del secondo episodio dal titolo "I fantastici 3", si vedranno Pietro e Rebecca intenti a crescere i bambini nei loro primi giorni di vita.

La coppia sarà stressata e vivrà un momento complicato. La donna non riuscirà ad allattare Daniele, con l'uomo che invece tenterà di restare calmo. Intanto Rebecca cercherà il padre biologico di Daniele per invitarlo a non influenzare in nessun modo la vita della sua famiglia.

Nel frattempo si tornerà nel presente e Daniele informerà la madre di aver visto Mimmo, ma lei non sarà per nulla felice. In tutto questo Teo e Caterina si conosceranno in maniera più profonda, ma il rapporto speciale della donna con il fratello Claudio porterà delle conseguenze. Quest'ultimo infatti chiederà alla sorella di dargli il suo supporto con la fidanzata, ma si renderà conto di essere elemento di disturbo e andrà a Milano.

Infine la puntata si concluderà con una scena a casa di Daniele. Le figlie saranno al settimo cielo quando sentiranno suonare il citofono, ma davanti al loro cospetto non ci saranno Pietro e Rebecca.