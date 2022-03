La puntata di Un Posto al sole di venerdì 18 marzo 2022 chiude la settimana di programmazione di Upas. L'episodio va in onda come di consueto alle 20:45 circa su Rai 3, salvo cambi di palinsesto, e su RaiPlay, dove sono disponibili anche le repliche. Le anticipazioni vedranno un aspro confronto tra Samuel e Nunzio, che farà emergere un lato poco conosciuto del ragazzo. Inoltre, Lara mediterà un piano contro Chiara dopo averla vista assumere sostanze.

Un Posto al sole puntata 5905 di venerdì 18 marzo 2022

Chiara sta cercando di fare il possibile per aiutare Nunzio e sua madre Katia.

Tuttavia, la differenza di ceto sociale e di vita pesa sempre di più a Nunzio, in evidente imbarazzo al circolo nel quale la fidanzata lo ha portato, con tanto di abito elegante comprato da lei.

A cena alla Terrazza, Chiara ha proposto a Katia un lavoro e Nunzio si è alterato non poco, sentendosi inadeguato e trattato come un povero pezzente. Ne è seguita una discussione con la madre che, al contrario, gli ha fatto notare la generosità della giovane Petrone.

Nel frattempo, Lara ha spiato di nascosto Roberto mentre rileggeva la lettera strappata nella quale Marina gli confidava il suo amore impossibile e, ingenuamente, ha pensato di averla surclassata. Si sbaglierà, perché Ferri non farà altro che pensare alla donna che davvero ama e che è in crisi nera con Fabrizio.

Samuel fuori controllo attacca Nunzio

Nella puntata di Un posto al sole di venerdì 18 marzo, Samuel sarà stanco di accettare passivamente le scelte degli altri come spesso ha fatto. Silvia non l'ha scelto come nuovo chef, spiazzandolo. In un momento di rabbia, Samuel affronterà Nunzio senza riserve.

Renato sarà in crisi e deluso a causa della proposta delle gemelle Cirillo che rischia di mandare a monte il suo programma per la festa del papà.

Inaspettatamente, però, Manuela penserà a una soluzione per mettere tutti d'accordo, anche se non sarà facile.

Chiara nelle mani di Lara, spoiler Un Posto al sole

Lara ha visto Chiara assumere sostanze nel bagno del circolo e il suo malefico sorrisino non fa presagire nulla di buono. Il segreto della giovane Petrone è a rischio, che cosa succederebbe se venisse a galla?

Ora, Lara ha Chiara nelle sue mani e solo nelle prossime puntate di Un Posto al sole sapremo come agirà nei suoi confronti. Non si esclude che lei e Roberto possano ricattarla per prendere tutte le quote del Gruppo Petrone, ciò a cui ambiscono da quando hanno iniziato a trattare in affari con Chiara, sempre più fragile a causa della sua dipendenza dalla quale non riesce a uscire e che le sta rovinando la vita, sia sul piano professionale che per quanto riguarda la storia con Nunzio.