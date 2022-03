Paolo Bonolis è al centro delle polemiche per una gaffe avvenuta nel corso della puntata di Avanti un altro, trasmessa oggi 23 marzo su Canale 5.

A scatenare le critiche è stato il fatto che in trasmissione, Bonolis abbia fatto ironia sull'Ucraina tirando in ballo uno spettatore che stava seguendo la trasmissione in studio. Tuttavia, Bonolis non ha colpe di questa situazione, dato che la puntata di questo pomeriggio, così come quelle che stanno andando in onda in questo periodo, sono state registrate ben due anni fa. Per questo motivo, Bonolis si è dissociato da quanto trasmesso e Mediaset ha chiesto scusa.

Gaffe sull'Ucraina ad Avanti un altro: Bonolis nel mirino

Nel dettaglio, durante la puntata di Avanti un altro di oggi, registrata due anni fa, Bonolis dopo il consueto tormentone di Luca Laurenti sulle note di "Ricordati che devi morire", ha chiamato uno spettatore ucraino che sedeva nel pubblico e gli ha chiesto di tradurre nella sua lingua.

Una scena che, alla luce di quello che sta accadendo in queste settimane in Ucraina, ha assunto un significato completamente differente e che ha finito per urtare la sensibilità degli spettatori che in quel momento stavano seguendo la trasmissione in tv.

Immediata la reazione di Paolo Bonolis che, dopo aver assistito a tale scena, si è subito dissociato sui social.

Paolo Bonolis chiede scusa e si dissocia per la gaffe ad Avanti un altro

Il conduttore, dal suo profilo ufficiale Instagram, ha fatto sapere che quella parte doveva essere tagliata al montaggio e quindi che Mediaset doveva preoccuparsi di evitare che venisse trasmessa durante la puntata di Avanti un altro trasmessa oggi pomeriggio.

Questo però non è accaduto e Bonolis si è scusato in prima persona con gli spettatori che seguono il suo quiz, ammettendo che quella scena ha urtato in primis la sua sensibilità.

Insomma una grave gaffe, che non è passata inosservata e che anche sui social ha fatto subito molto discutere, dato che non tutti sono a conoscenza del fatto che il quiz è stato registrato due anni fa, in un contesto del tutto differente rispetto a quello che sta vivendo l'Ucraina attualmente.

Mediaset si scusa per l'errore avvenuto ad Avanti un altro

Immediata è stata anche la reazione di Mediaset che, in queste ore, ha diffuso un comunicato stampa per scusarsi col pubblico e con lo stesso Bonolis, ammettendo di fatto il grave errore fatto.

"Mediaset si scusa con i telespettatori e con Paolo Bonolis per un brutto errore avvenuto stasera nel programma Avanti un altro", scrive l'azienda nel comunicato ufficiale.

"Mediaset si scusa: abbiamo sbagliato e ne siamo mortificati. Errori del genere non devono avvenire", fanno sapere dal Biscione.