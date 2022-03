Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Studio Battaglia, nella terza puntata della prima stagione che andrà in onda lunedì 28 marzo in prima serata alle 21:25 su Rai 1, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, in questo terzo appuntamento Nina cercherà di chiarirsi con Viola dopo aver combinato un gran caos alla cena di presentazione delle famiglie. Viola però sarà molto arrabbiata con la sorella, in quanto a causa sua il matrimonio con Alessandro è saltato e quindi non vorrà fare la pace con lei.

Inoltre, c'è da dire che la scenata di Nina a cena porterà conseguenze anche nel rapporto tra Anna e Alberto. Infatti, l'avvocatessa non si fiderà più di suo marito e avrà bisogno di tempo per riflettere sulla situazione. Allo stesso tempo però, le protagoniste avranno un bel da fare con alcuni casi da risolvere, tra cui, quello di Anna che dovrà difendere un uomo che farà causa alla sua ex moglie che non vorrà vaccinare il loro figlio. Poi, sempre Anna seguirà il caso di una coppia che vorrebbe avere la password del profilo social del figlio deceduto.

Anna non riuscirà più a fidarsi di suo marito Alberto e si immergerà quindi nel lavoro

Nella terza puntata in onda lunedì 28 marzo, Anna vorrebbe fidarsi ancora di suo marito Alberto, ma quest'ultimo continuerà a non raccontarle tutta la verità e quindi la donna avrà bisogno di riflettere e decidere cosa fare.

Intanto, per non pensare solo ai problemi familiari, Anna si immergerà nel caso di un uomo che farà causa alla sua ex moglie. In particolare, quest'ultima non vorrà che suo figlio abbia la vaccinazione. Allo stesso tempo, Anna avrà a che fare anche con il caso di una coppia che vorrebbe avere la password social del loro figlio scomparso.

Massimo e Anna andranno insieme all'Argentario

Nel frattempo, il personaggio interpretato da Miriam Dalmazio (Nina) scoprirà che lo Studio Battaglia di sua madre sarà in cattive acque. Allo stesso tempo, la donna proverà a farsi perdonare da sua sorella Viola dopo averle fatto saltare il matrimonio. Viola però sarà ancora arrabbiata con Nina e non avrà intenzione di perdonarla.

Infatti, la più piccola delle sorelle Battaglia cercherà solo di fare pace con Alessandro, ma non ci riuscirà.

Poco dopo, Massimo proporrà ad Anna di partire insieme per un viaggio all'Argentario. In particolare, i due raggiungeranno Carla che rifiuterà l'offerta milionaria del marito, in quanto ha deciso di fargli causa.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva della prossima puntata per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti della fiction Studio Battaglia.