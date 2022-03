La storia d'amore tra Biagio D'Anelli e Miriana Trevisan è naufragata subito dopo l'uscita della donna dalla casa del Grande Fratello Vip. Durante la loro esperienza si sono detti parole importanti, compresa la promessa di vivere il loro amore anche al di fuori della casa. Qualcosa, però, è andato storto e Miriana si è tirata indietro. Ha preferito chiudere la sua relazione con l'ex gieffino, svelando di aver scoperto diverse cose sul suo conto. Intanto, Biagio si è mostrato in compagnia di un'altra donna.

Tra Biagio e Miriana è finita definitivamente

Nella casa del Grande Fratello Vip Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli si erano promessi amore e rispetto reciproco. Una volta chiusa la porta rossa alle loro spalle, tutte le promesse sono state infrante. Qualcosa è andato storto e la loro relazione si è immediatamente interrotta, tra varie polemiche. Biagio è stato ospite in diverse trasmissioni per criticare apertamente l'atteggiamento di Miriana, dopo che è uscita dalla casa del GF Vip. Miriana, in risposta alle accuse, ha dichiarato nel salotto di Verissimo di aver deciso di non volerlo più vedere. "Questa relazione per me è chiusa" ha dichiarato la donna, che ha aggiunto di non volerne più parlare.

Trevisan ha aggiunto che non vuole una persona del genere al suo fianco e al fianco di suo figlio. "Lui è un volta faccia" ha specificato, sottolineando che ha detto cose molto cattive su di lei in televisione.

Biagio con un'altra donna: la frecciata di Miriana

Alcuni giorni fa Biagio D'Anelli si è recato in Germania e in molti hanno pensato che fosse tornato dalla sua ex fidanzata, che aveva lasciato mentre era al Grande Fratello Vip.

L'ex gieffino ha negato, spiegando che si è recato in Germania solo per questioni di lavoro e non per rivedere la sua ex fidanzata. Mercoledì 23 marzo, però, Biagio ha condiviso sul suo profilo Instagram una storia molto particolare, in cui era a letto in compagnia di una donna di cui non si conosce ancora l'identità. Non è mancata la frecciata di Miriana Trevisan, sempre attraverso i social network.

La donna ha condiviso un post su Twitter che tutti hanno interpretato come una vera e propria frecciatina. "Sii l'oro, non come loro" ha scritto l'ex concorrente del GF Vip. Il messaggio potrebbe essere riferito alla delusione ricevuta da parte di Biagio D'Anelli.

Miriana Trevisan e l'addio a Biagio

Miriana Trevisan ha raccontato di aver notato qualcosa di strano subito dopo l'uscita dalla casa. Ha spiegato che lui non la guardava negli occhi ed era molto freddo e strano. Ha dichiarato che per lei è chiusa e ha spiegato di non aver nessuna intenzione di voler tornare indietro, soprattutto perché si è sentita tradita. Miriana ha spiegato di aver fatto soffrire suo figlio a causa di una relazione sbagliata nel passato, per cui non vuole commettere lo stesso errore. Ha voluto anche aggiungere di non essersi pentita di nulla, perché è sempre stata se stessa.