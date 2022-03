Grandi novità e colpi di scena in arrivo nelle nuove puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda su Rete 4 prossimamente. Le anticipazioni svelano infatti che tra Ariane e Cornelia accadrà l'irreparabile, dopo che la perfida Kalemberg avrà una grande delusione d'amore. Ebbene sì, perché Erik, dopo aver scoperto le sue malefatte, deciderà di lasciarla.

A quel punto, Ariane metterà gli occhi su Robert e sarà decisa a conquistarlo. Per raggiungere il suo obiettivo, si accanirà sulla povera Cornelia, mettendo in atto un piano machiavellico. A volte però, una donna innamorata è capace di tutto pur di tenere stretto a sé chi ama.

Ed è ciò che farà una spietata Cornelia.

Anticipazioni Tempesta d'amore: Ariane fa credere a Cornelia e Robert di essere fratelli

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore vedranno Ariane disperata dopo che Erik l'avrà lasciata. Non ci metterà però molto tempo a mettere gli occhi su un altro uomo, ovvero Robert, nonostante sia fidanzato con Cornelia.

Ariane non si fermerà davanti a nulla e distruggerà la vita della sua rivale in amore. Decisa a separarla da Robert, falsificherà un test del Dna per far credere a Cornelia di essere la sorella del suo fidanzato. Ma non solo.

Kalemberg farà in modo che Cornelia venga rinchiusa in una clinica psichiatrica, così da avere campo libero con il povero Robert.

Ariane arrestata al suo matrimonio con Robert

Alla fine, Robert cederà e inizierà una relazione con Ariane. Come svelano le anticipazioni di Tempesta d'amore, Kalemberg fingerà di essere incinta per farsi sposare da lui.

Peccato che Christoph e Werner la smascherino e contattino la polizia, che irromperà proprio nel momento in cui Ariane e Robert stanno per sposarsi.

E così, la cattivona della soap finirà in prigione ma, grazie ai suoi intrighi, riuscirà a tornare libera e pronta a riconquistare Robert.

Cornelia ucciderà Ariane nelle nuove puntate di Tempesta d'amore? Le anticipazioni

Una volta tornata in libertà, Ariane tornerà alla carica e spaventerà Cornelia, che si renderà conto della sua pericolosità.

In un momento di smarrimento, la aggredirà con uno spray al peperoncino, gesto che le costerà molto caro.

Già, perché Ariane denuncerà Cornelia alla polizia per lesioni e, come se non bastasse, la farà licenziare all'istante. Davanti a questo affronto, succederà l'irreparabile.

Come svelano le nuove anticipazioni di Tempesta d'amore, Cornelia non ce la farà più a sopportare la presenza di Ariane e così, in un raptus omicida, sarà sul punto di investirla con la sua macchina.

Per fortuna la saggia Holle avrà la lucidità di fermarsi in tempo, ma Ariane coglierà l'occasione per infliggerle il colpo di grazia.