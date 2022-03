Cambio programmazione in casa Rai previsto per il mese di aprile 2022. Ci saranno diverse modifiche al palinsesto della rete ammiraglia Rai, dato che ci sarà spazio per il debutto di Don Matteo 13 in prime time ma anche per la chiusura di un prodotto seguitissimo dal pubblico.

Trattasi de Il Paradiso delle Signore 6, la celebre soap della fascia pomeridiana di Rai 1, che chiuderà i battenti per quest'anno proprio il prossimo aprile.

Chiude Il Paradiso delle signore 6: cambio programmazione Rai aprile

Nel dettaglio, il cambio programmazione previsto per il mese di aprile riguarderà in primis la fascia del primo pomeriggio.

Per Il Paradiso delle signore 6 arriverà il momento di salutare il pubblico dopo una stagione fortunatissima dal punto di vista auditel, coronata da risultati d'ascolto ben al di sopra delle più rosee aspettative.

La sesta stagione de Il Paradiso chiuderà i battenti venerdì 29 aprile, con la messa in onda dell'ultima puntata di questa stagione in prima visione assoluta, con la quale saluterà il suo affezionato pubblico.

La soap con protagonista Alessandro Tersigni, chiuderà i battenti per tutto il periodo estivo, proprio come è già successo negli anni precedenti.

Al posto de Il Paradiso delle signore 6, la Rai punta su una nuova soap opera

Una scelta che, tuttavia, non rende felicissimi i fan de Il Paradiso delle signore, i quali sperano ogni anno di poter vedere l'appuntamento con la soap opera anche nei mesi della calda stagione estiva, proprio come accade con Un posto al sole, l'altra soap prodotta sempre dalla Rai, che va avanti per tutto l'anno.

Al momento, invece, per Il Paradiso delle signore si opta per una sospensione che, quest'anno, durerà quattro mesi, dato che le nuove puntate della settima stagione cominceranno direttamente il prossimo settembre.

Intanto, però, al posto della soap ambientata nel grande magazzino più famoso del piccolo schermo, debutterà una nuova serie tv.

Trattasi di "Sei Sorelle", una soap di importazione spagnola destinata a far compagnia al pubblico estivo Rai.

Il ritorno di Don Matteo 13: cambio programmazione Rai aprile 2022

E poi ancora, il cambio programmazione di aprile riguarderà anche la fascia del prime time, dato che di giovedì sera arriverà l'attesissima nuova stagione di Don Matteo 13.

La fiction con protagonista Terence Hill terrà compagnia al pubblico con nuovi episodi che si preannunciano densi di sorprese e colpi di scena.

Uno dei più attesi avrà a che fare con l'uscita di scena di Hill dal cast della fiction, per lasciare spazio al debutto di Raoul Bova, che andrà a vestire i panni di Don Massimo e diventerà di diritto il nuovo parroco protagonista di Don Matteo 13.

Riuscirà la serie, malgrado questo cambio cast, ad intercettare ancora una volta il gradimento degli spettatori e a conquistare la sua media di oltre sei milioni di fedelissimi? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

Su Rai 2 ritorna Made in Sud: cambio programmazione Rai aprile

Per quanto riguarda, invece, le novità della programmazione di Rai 2 per il mese di aprile 2022, da segnalare il ritorno dello show comico Made in Sud, che sarà trasmesso di lunedì sera.

Al timone del programma, stando alle indiscrezioni di queste settimane, non dovrebbe esserci Stefano De Martino, dato che il conduttore napoletano sarà nel cast della giuria di Amici 21, in onda su Canale 5. Tra i nomi fatti, spicca quello di Lorella Boccia, ex ballerina di Amici e ormai diventata celebre anche nel mondo della conduzione tv.

Su Rai 3, invece, a partire dal 4 aprile è prevista la nuova edizione di Fame d'amore, il programma di seconda serata condotto da Francesca Fialdini che narra le storie di persone affette da disturbi alimentari.