Tempesta d'amore viene trasmesso ogni giorno alle 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma in streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della soap opera bavarese creata da Bea Schmidt rivelano che il dottor Kamml, testimone chiave del processo contro Christoph, scomparirà nel nulla. Il giudice, a fronte di ciò, deciderà di cancellare il procedimento giudiziario che vede come imputato Saalfeld. Ariane, appresa la notizia, sarà furente di rabbia.

Il diabolico piano di Christoph per far credere ad Ariane di avere un male incurabile

Che tra Ariane e Christoph non corresse buon sangue non è di certo una novità per i telespettatori di Tempesta d'amore, ma l'ultima trovata dell'albergatore per colpire la dark lady è parsa superare ogni limite.

Il padre di Tim, difatti, aveva corrotto il dottor Kamml, inducendolo a fornirgli dei farmaci che dessero dei sintomi simili a un tumore al cervello. Messe le mani sui farmaci, Christoph li aveva somministrati di nascosto ad Ariane, constatando a un certo punto come nella donna fossero emersi proprio quei determinati sintomi.

A quel punto al dr. Kamml non rimaneva che dare l'infausta, ma ovviamente falsa, diagnosi a Kalenberg: tumore maligno al cervello.

Da quel momento la dark lady è parsa seppellire l'ascia di guerra nei riguardi dei suoi nemici, Christoph compreso, per dedicarsi a trascorrere quanto più tempo possibile col suo amato Erik.

Selina scopre il piano di Christoph e lo denuncia

L'ingegnoso e diabolico piano di Saalfeld non è rimasto a lungo un segreto, in quanto Selina lo ha scoperto dopo aver ascoltato un inequivocabile dialogo tra lo stesso Christoph e Werner.

La madre di Maja, sconvolta dalla notizia, ha deciso seppur a malincuore di denunciare l'albergatore alla polizia.

Il padre di Tim, a seguito della denuncia, ha provato a far presente a Selina come il suo piano fosse nato per il desiderio di vendicarsi di Ariane, dopo aver scoperto che quest'ultima l'aveva avvelenata.

Ariane scatena una campagna diffamatoria contro Christoph

Ariane, dopo aver appreso di non avere un male incurabile dall'amica Selina, è tornata a fare i conti con la propria indole vendicativa e ha deciso di scatenare una campagna diffamatoria per minare la reputazione di Christoph.

A giocare a vantaggio di Saalfeld, però, ci sarà il testimone chiave, nonché il coimputato del processo: il dottor.

Kamml. Quest'ultimo, difatti, parrà scomparso nel nulla e il giudice, notando come non esistano prove in grado di sostenere le accuse contro l'albergatore, sceglierà di cancellare il procedimento giudiziario.

Christoph sarà scagionato e Ariane sarà furente di rabbia.