Tempesta d'amore viene trasmesso tutti i giorni alle ore 19:55 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Play Infinity. Gli spoiler tedeschi della soap opera creata da Bea Schmidt riportano che Sven Hemer arriverà al Fürstenhof e chiederà a Vanessa di prendersi cura del suo figlioletto Anton di appena quattro mesi, con la schermitrice che accetterà di buon grado senza nemmeno dirlo a Max. Il fitness trainer, inizialmente in difficoltà nel ruolo di padre, si riscoprirà col passare dei giorni un genitore modello, nel frattempo nel lussuoso hotel giungerà la madre biologica del bimbo, ovvero Sina Gehrke.

Ariane, dopo essere stata arrestata, tornerà al Fürstenhof col desiderio di riconquistare Robert e, per riuscire in tale intento, la dark lady offrirà all'albergatore le quote dell'hotel in cambio del suo amore.

Sven Hemer chiederà a Vanessa di occuparsi del piccolo Anton e la ragazza accetterà

Le anticipazioni bavaresi di Sturm der Liebe rivelano che nell'hotel a cinque stelle giungerà Sven Hemer, amico d'infanzia di Max, che domanderà a Vanessa di occuparsi di suo figlio Anton di quattro mesi.

Galvanizzata dalla possibilità di vestire i panni del genitore, la nipote di Alfons accetterà senza riserve la proposta dell'amico del fidanzato, malgrado non penserà di avvertire il partner.

Max cercherà delle scuse per non occuparsi di Anton

Gli spoiler tedeschi di Tempesta d'amore anticipano che Richter, forse spaventato all'idea di fare momentaneamente il padre, cercherà mille scuse con Vanessa per non occuparsi del piccolo Anton, facendo preoccupare non poco la schermitrice.

Col trascorrere dei giorni, però, il fitness trainer cambierà completamente atteggiamento e, riservando il tempo che merita al bimbo, si riscoprirà un genitore modello.

Proprio quando Max si starà abituando ad essere padre, al Fürstenhof arriverà la madre biologica del bambino, ovvero Sina Gehrke, e la coppia dovrà necessariamente porre fine alla piacevole parentesi genitoriale.

Ariane, dopo l'arresto, tornerà in hotel desiderando di riconquistare Robert

Le anticipazioni bavaresi della soap opera rivelano che Ariane sarà arrestata con l'accusa di tentato omicidio pochi istanti prima di convolare a nozze con Robert.

Le prove racimolate da Werner e Christoph per far incriminare la donna, però, risulteranno insufficienti e la stessa sarà rilasciata dalla polizia pochi giorni più tardi. Nuovamente libera, la dark lady tornerà nel lussuoso hotel col desiderio di conquistare nuovamente Robert, il quale nel frattempo è tornato assieme a Cornelia.

Per riuscire nell'intento di affascinare l'albergatore, Ariane offrirà allo stesso le quote del Fürstenhof in cambio del suo amore.