Armando Incarnato, in un’intervista rilasciata a Uomini e donne Magazine, ha voluto dire la sua sulla frequentazione tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Stando al cavaliere napoletano, i due non sarebbero fatti l'uno per l'altra e ha invitato la sua amica Ida ad aprire gli occhi e chiudere la storia. Un pensiero chiaro e netto quello di Armando che, con Ida, ha un rapporto di amicizia molto stretto.

U&D, Armando e Ida perfetti per stare insieme? Lui: 'Non lo so'

Tra Armando Incarnato e Ida Platano c'un rapporto di amicizia molto stretto. Lo si è intuito anche nelle ultime puntate di Uomini e donne andate in onda su Canale 5.

La dama infatti, non ha speso una parola in difesa del suo corteggiatore Alessandro, nel momento in cui è stato attaccato da Armando. In molti pensano che Ida e Armando potrebbero essere più che amici e che siano perfetti per stare insieme. Un'eventualità questa, che non sembra essere presa in considerazione dai due. Armando in particolare, su Uomini e donne Magazine ha dichiarato: "Non lo so se siamo fatti l’uno per l’altra". Parole che non escludono nulla, anche se Ida, al momento, è alle prese con la turbolenta frequentazione con Alessandro Vicinanza.

Armando boccia la coppia Ida-Alessandro: 'Non sono fatti l'una per l'altro'

Mentre Armando è ancora alla ricerca della donna giusta per lui, Ida sta frequentando già da diverse settimane Alessandro. Tra loro va avanti tra alti e bassi.

Ida in particolare, sembra non riuscire a fidarsi del cavaliere ed è assalita da mille dubbi. Il loro rapporto altalenante, li vede litigare furiosamente in studio per poi fare pace subito dopo. È evidente che ci sia attrazione tra loro ma, secondo Armando Incarnato, Ida e Alessandro cercherebbero cose diverse e pertanto non sarebbero fatti per stare insieme.

Sul Magazine del programma di Maria De Filippi, Armando ha infatti dichiarato: "Ida e Alessandro non sono fatti l’una per l'altro". Secondo Incarnato, lei cercherebbe l'amore con la A maiuscola, mentre Alessandro vorrebbe un rapporto più leggero.

Il consiglio di Armando a Ida: 'Spero si svegli e chiuda'

Nella lunga intervista rilasciata al Magazine della trasmissione, Armando ha preso le difese di Ida, accusata da più parti di essere una donna pesante.

Incarnato è di tutt'altro parere, visto che considera la sua amica come una donna bisognosa di amore. Non è pesante e non ha nessun problema irrisolto, ha confidato Armando che ha poi aggiunto che Ida cerca solo una persona che la prenda per mano e resti al suo fianco. Niente di così inusuale. Cerca soltanto l'amore. Secondo Armando, non lo troverà con Alessandro. Il cavaliere di Salerno non è l'uomo giusto per Ida. Parola di Armando, che ha aggiunto senza tanti giri di parole: "Spero, a malincuore, che Ida si svegli, capisca e chiuda definitivamente". Pare che la dama bresciana seguirà il consiglio dell'amico, visto che le anticipazioni sulle ultime registrazioni di Uomini e donne, fanno sapere cheprobabilmente Ida pianterà in asso il suo corteggiatore.