Gemma Galgani, protagonista indiscussa del parterre femminile del Trono Over, ha rilasciato un'intervista a Uomini e donne magazine, la rivista interamente dedicata ai protagonisti del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La dama torinese ha commentato in modo pungente le recenti dichiarazioni fatte da Nadia sul suo conto.

Gemma Galgani risponde a Nadia Marsala

Nadia Marsala è uscita da Uomini e Donne insieme a Massimiliano, il cavaliere per cui Gemma aveva precedentemente manifestato il suo interesse. Galgani ha ammesso che, per quanto il cavaliere le piacesse, lei è sempre contenta quando due persone single decidono di diventare una coppia; d'altronde lo scopo di Uomini e Donne è proprio quello di far innamorare e creare nuove coppie, ci tiene a precisare la dama.

"Trovo presuntuoso che la signora Nadia decreti sentenze su chi è adatto a me e su chi no", ha poi sottolineato Gemma.

Galgani si è chiesta perché qualcuno dovrebbe arrogarsi il diritto di dire che solo lei ha le capacità per sopportare una persona come Massimiliano. Poi ha aggiunto: "A volte è meglio stare zitti".

Galgani sul gesto affettuoso di Nadia a Uomini e Donne

Nel corso dell'intervista di Gemma Galgani a Uomini e Donne magazine si è parlato anche del gesto inaspettato che Nadia Marsala ha fatto nei confronti della collega quando Gemma si è ritrovata in un momento di fragilità in onda e Marsala le ha offerto il suo aiuto.

La vicinanza di Nadia, con cui aveva discusso fino a qualche minuto prima, non ha però rincuorato Gemma, anzi.

Galgani ha sottolineato che lei nella vita ha bisogno di coerenza.

Secondo la torinese non ha senso vedere le persone cambiare repentinamente atteggiamento. Insomma per Gemma non ci sono proprio dubbi: il gesto di Nadia è stato un tentativo mal riuscito di riconciliazione.

Gemma risponde a Giorgio Manetti

Nel corso dell'intervista Gemma Galgani ha replicato anche ad alcune recenti dichiarazioni fatte dal suo ex partner Giorgio Manetti.

La loro love story ha tenuto banco per lungo tempo a Uomini e Donne.

L'uomo fiorentino, in una precedente intervista, aveva dichiarato di non aver mai ridicolizzato Gemma, ma piuttosto di aver commentato i fatti. Le cose però non starebbero così per Galgani, che invece si è sentita ridicolizzata dal suo ex compagno già durante la loro frequentazione.

Gemma punta il dito contro Giorgio dicendo che ancora oggi fa la vittima sulla conclusione della loro storia. A lui pare non andasse bene mai nulla, mentre lei era disposta a tutto pur di ricevere un minimo segno di considerazione da parte del cavaliere.