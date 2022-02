Gemma Galgani, indiscussa protagonista di Uomini e donne, ha rilasciato una nuova intervista al settimanale del programma, dove non è stata di certo tenera nei confronti di Nadia Marsala e di Giorgio Manetti, che ha rivisto in video proprio in una delle ultime puntate del dating show di Maria De Filippi.

Gemma su Nadia Marsala: 'Non la considero un' amica'

Sull'ultimo numero di Uomini e donne Magazine, è apparsa una nuova intervista rilasciata da Gemma Galgani in cui dice la sua su Nadia Marsala e sull'ex Giorgio Manetti. Dalle sue parole traspare una sorta di antipatia verso la nuova dama romana, che sembra averle in po' rubato la scena.

Dopo l'addio di Isabella, l'ingresso di Nadia nel parterre pare non essere stato molto gradito da Gemma che la vede come una rivale. "Non la considero un’amica" ha esordito la dama torinese, che ha poi fatto presente come Nadia, sin dall'inizio, si sia sempre dimostrata interessata alle stesse sue conoscenze. Sin dai tempi di Leonardo, sino ad arrivare a Massimiliano.

Nadia e Gemma: rivalità a Uomini e donne

Proprio l'arrivo di Massimiliano a Uomini e donne, ha acceso la rivalità tra Nadia e Gemma. La dama torinese sulle pagine del rotocalco non è riuscita a fare meno di criticare Nadia dicendo che, al posto suo, avrebbe aspettato di vedere come si sarebbe evoluta la conoscenza tra lei e Massimiliano, prima di mostrare interesse verso il cavaliere.

Insomma, Nadia doveva farsi da parte. Sarebbe stato un comportamento più corretto, elegante e rispettoso, a detta di Gemma. Le due dame, almeno per il momento, non sembrano trovare nessun punto di incontro. Gemma pare soffrire parecchio la sua presenza nel parterre, visto che Nadia è il suo opposto, una donna molto pratica e sicura di sé.

E proprio questa sicurezza di Nadia, non piace a Galgani che, sul settimanale ha dichiarato: "Penso che Nadia dovrebbe ridimensionare la sua autostima e la sua sicurezza".

Gemma spara a zero su Giorgio: 'Merito rispetto'

Gemma non si è limitata a criticare la sua collega Nadia, ma si è tolta qualche sassolino dalla scarpa anche in merito a Giorgio Manetti.

Solo pochi giorni fa, la dama lo ha rivisto in video proprio a Uomini e donne ed ora sulle pagine della rivista, ammette che le è mancato il fiato quando lo ha rivisto. La loro storia, come dichiarato da Gemma è 'La storia di Uomini e donne' e pertanto merita rispetto, anche da parte dello stesso Giorgio. La dama ha il dente avvelenato con l'ex, visto che non riesce a capire come mai Giorgio le dia contro e continui a ridicolizzarla e a offenderla nelle interviste. Insomma, il loro è stato un grande amore. "Merito rispetto" ha concluso Gemma, visto che ha ricordato che lei è la stessa donna con la quale lui voleva uscire dal programma.