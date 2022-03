Prosegue su Rai 3 la programmazione della soap opera "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:45.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 7 a venerdì 11 marzo, Rossella e Virginia saranno in competizione per Riccardo. La giovane Graziani però inventerà all'uomo di saper giocare a biliardo e dovrà pertanto trovare una soluzione per evitare di fare brutta figura con lui.

Intanto Ferri e Lara proseguiranno nel loro tentativo di distruggere Chiara, mentre la presenza di Micaela e la sua voglia di portare con sé Jimmy, creerà dei problemi in casa Poggi.

Ferri e Lara proseguono nel tentativo di distruggere Chiara

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 7 marzo, Manuela rivelerà a Serena il segreto della gemella. Intanto Niko apprenderà della proposta fatta da Micaela a Jimmy di andare insieme a lei a Berlino. Inoltre Ferri e Lara proseguiranno nell'obiettivo di distruggere Chiara Petrone. Mariella invece non concorderà con l'educazione che Guido ha portato avanti nei confronti di Lollo e glielo farà notare.

Nell'episodio di martedì 8 marzo, Micaela continuerà a non mostrare le proprie fragilità. Niko con il supporto dei genitori tenterà di capire come far fronte davanti alle continue richieste della donna. Nel frattempo Nunzio avrà una rabbia sempre crescente verso Ferri, mentre Lara sarà molto brava nel manipolare Chiara e quest'ultima sarà sempre più vicina al baratro.

Patrizio riflette su una scelta importante per la sua vita

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 9 marzo, Renato avrà paura che Micaela possa portare Jimmy a Berlino e deciderà di agire per impedirlo. Intanto Chiara assumerà della droga che le darà la forza di tenere testa alle azioni di Roberto Ferri, ma questo non farà altro che rendere deficitario il rapporto con Nunzio.

Inoltre Virginia si mostrerà sempre più presente nella vita di Rossella e Riccardo e questo non potrà che portare dei problemi nella coppia.

Nella puntata di giovedì 10 marzo, in casa Poggi ci sarà molto trambusto dopo che Micaela ha fatto il suo ritorno in città. Non mancheranno infatti i momenti di tensione tra Niko e Renato.

Nel frattempo Patrizio vivrà un momento di riflessione a causa di una scelta importante che potrebbe cambiargli la vita. Rossella invece sarà stranita dal fatto che Virginia la inciti a mettersi in competizione con lei.

Rossella inventa a Riccardo di saper giocare a biliardo

In base agli spoiler di venerdì 11 marzo, Patrizio ha deciso di andare via da Napoli, ma Raffaele sarà totalmente contrario e si scontrerà con Ornella. Intanto Giulia lotterà per avere con sé Jimmy e tenterà di avere l'aiuto di Serena. Niko invece sentirà attorno a sé una pressione enorme. Infine Rossella proseguirà nella sua competizione con Virginia. La giovane Graziani, per colpire Riccardo, gli inventerà di essere una brava giocatrice di biliardo e dovrà pertanto trovare una soluzione per evitare di fare una magra figura con l'uomo che ama.