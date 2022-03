Oggi, lunedì 28 marzo, è andata in onda una puntata di Uomini & Donne davvero "incandescente". Le discussioni hanno fatto da collante tra un argomento e l'altro, la più nervosa, però, è parsa Tina Cipollari. L'opinionista, infatti, prima ha attaccato Franco per l'atteggiamento, a suo dire, superficiale, poi Tina ha quasi pianto quando Pinuccia ha citato sua madre nel contestare l'educazione che non avrebbe dimostrato davanti alle telecamere.

La conduttrice di U&D si schiera contro Gemma

La settimana di U&D è iniziata all'insegna della tensione: la puntata che è stata trasmessa su Canale 5 il 28 marzo, infatti, verrà ricordata per le tante liti che i vari protagonisti del cast hanno avuto.

Il primo argomento che è stato affrontato è la conoscenza tra Gemma e Franco: anche se non c'è stato alcun nuovo appuntamento da raccontare, i due si sono detti entusiasti della loro frequentazione e pronti a portarla avanti nonostante le critiche. Il cavaliere ha accettato di far entrare in studio una sua possibile corteggiatrice, ma dopo averla sentita parlare ha preferito salutarla per tutelare il legame con la "gelosa" Galgani.

Il romano, però, ha avuto da ridire con Armando, con gli opinionisti e tutte quelle persone che prendono troppo seriamente la partecipazione al dating show.

Mentre Tina attaccava l'uomo per l'atteggiamento di "superiorità" che stava assumendo, Maria De Filippi ha preso parola e, un po' a sorpresa, l'ha difeso.

L'opinionista di U&D quasi in lacrime in studio

La conduttrice di U&D ha compreso il discorso fatto da Franco e ha cercato di spiegarlo a tutte quelle persone che lo stavano attaccando dandogli del superficiale.

Maria, inoltre, si è schierata dalla parte del cavaliere anche quando Gemma si è arrabbiata con lui per aver paragonato il dating show e le conoscenze che fa a "un gioco": secondo la padrona di casa il romano vivrebbe le esperienze con leggerezza, mentre molti altri darebbero priorità ai drammi e al prendersi troppo sul serio.

Anche se velatamente De Filippi ha punzecchiato Galgani, che sembra essere la "regina" delle sceneggiate e dei melodrammi.

La dama di U&D perde le staffe

Un altro momento molti discusso della puntata di U&D, che è andata in onda il 28 marzo, è quello in cui si sono scontrate due protagoniste di questa edizione: Pinuccia e Tina Cipollari.

Quando Maria De Filippi ha chiamato a centro studio la dama per confrontarsi col signor Alessandro, l'opinionista ha subito storto il naso chiedendo il senso di un nuovo faccia a faccia tra i due, quando la conoscenza è finita da settimane.

Tra le donne sono volate parole grosse, ma a un certo punto la 80enne si è alzata in piedi ed ha sbottato: "Sei una villana. Ma tua madre non ti ha insegnato l'educazione?".

Anche se in quell'istante era nel backstage, la bionda vamp ha intercettato le parole di Pinuccia ed è rientrata agli Elios nera di rabbia.

Ci hanno pensato Maria De Filippi e Gianni Sperti a separare le due, dopodiché Tina è tornata al suo posto e non ha più proferito parola.

Le telecamere, però, hanno inquadrato spesso Cipollari e il pubblico a casa l'ha vista come mai prima d'ora: la romana è stata sul punto di piangere per qualche minuto, si è ammutolita e poi è uscita di scena forse per evitare che la gente la vedesse versare lacrime.

A colpire la protagonista di U&D è stato il fatto che è stata tirata in ballo sua mamma, alla quale era affezionatissima e che non c'è più da qualche anno. Gianni si è detto vicino alla collega e ha spronato Pinuccia a scusarsi per aver toccato un tasto così delicato: la conduttrice ha giustificato la signora dicendo che non l'ha fatto apposta e che non voleva ferirla.