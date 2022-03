Dopo quattro anni Jonatan Rosati e Adryana Seredova hanno deciso di chiudere la loro relazione dopo aver provato a superare le divergenze che li avevano spinti a partecipare a Ultima Fermata, il nuovo programma di Canale 5, prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi con la voce narrante di Simona Ventura. La coppia ha deciso di partecipare al reality in una fase delicata del loro rapporto che è cambiato da quando ha risposto in vivavoce ad una chiamata in anonima arrivata sul telefono del partner: "Amore sei con lei" - le parole che hanno mandato in tilt la donna di origini palermitane.

Nonostante le rassicurazioni del 29enne Adryana ha iniziato a controllare il compagno che, dall'altra parte, ha iniziato a soffrire la crescente gelosia della fidanzata che lamentava la sua mancanza di attenzioni. "Non sono più libero di fare una serata con un amico, mi controlla tutto" - ha spiegato Jonatan che durante l'esperienza a Ultima Fermata ha legato con l'istruttrice di fitness, Giorgia, con la quale si è spesso sfogata. Adryana ha provato a smussare alcuni lati del suo carattere confrontandosi con la psicologa ma alla fine Rosati ha deciso di troncare la relazione: "Resterei con te solo per pietà, i mie sentimenti sono cambiati".

Ultima Fermata, Adryana ha provato a recuperare il rapporto con il partner

Ultima Fermata per la storia d'amore tra Jonatan Rosati e Adryana Seredova. Il nuovo reality di Canale 5 ha segnato una svolta per la coppia che ha deciso di dirsi addio nonostante la 32enne abbia cercato di convincere il fidanzato che il percorso fatto nel programma televisivo e i colloqui con la terapeuta Ombretta Cecchini le avevano fatto comprendere i suoi errori.

"Sono pronto a dimostrarti che sono cambiata, dammi la possibilità di farti vedere un'altra Adriana" - ha affermato la palermitana nel corso del confronto finale.

Rassicurazioni che non sono stati sufficienti a far cambiare idea a Rosati che aveva già manifestato le sue perplessità durante il confronto con la madre e il fratello.

La vicinanza con l'istruttrice di fitness gli aveva riportato serenità e buon umore fino a comprendere che la passione per Adryana si era definitivamente spenta. "Mi fa male vederti piangere, ma io non provo più le stesse cose". Subito dopo aver chiuso con la fidanzata è scoppiato in lacrime: "Mamma mia com'è brutto, è comunque un dolore".

Rosati chiude la relazione: 'É comunque un dolore'

La love story tra Jonatan e Adryana era iniziata nel 2018. Rosati è nato Nocera Superiore, in provincia di Salerno, il 4 febbraio del 1993 e lavora come consulente di noleggio. Durante l'esperienza a Ultima Fermata ha raccontato di aver vissuto momenti difficili e che per un periodo ha vissuto a Fiuggi dove la mamma ha trovato lavoro ed ha fatto grandi sacrifici per permettere a lui ed al fratello di studiare.

Da alcuni anni è tornato nella città di origine.

Adryana Seredova è nata a Palermo il 18 febbraio 1990 ma risiede da diversi anni a Napoli dove lavorava come centralinista. Dagli scatti social emerge il grande legame con la sorella, Giusi, anche se non mancano gli scatti con i genitori. Numerose le foto anche con Jonatan che ancora non sono state rimosse così come su Facebook risultata 'fidanzata ufficialmente' nello stato sentimentale.