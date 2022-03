In queste ore, Patrizio Rispo ha pubblicato sui suoi profili social un video che sta spopolando tra i fan di Un posto al sole. Nel breve filmato si possono vedere Raffaele Giordano e Silvia Graziani intenti a baciarsi teneramente. Risulta evidente, dagli abiti e dagli sguardi, che i due fossero immedesimati nelle loro controparti della soap. In poche ore, il post ha raccolto decine di reazioni e commenti, tra il divertito e il sorpreso. Non sono mancati gli utenti che si sono, letteralmente, infuriati, per questa scena. A seguire un'analisi di quanto accaduto.

Un posto al sole: Silvia e Raffaele si baciano

Entrambi i personaggi stanno attraversando una fase sentimentale della loro vita molto delicata. Raffaele (Patrizio Rispo) è entrato in crisi con sua moglie Ornella (Marina Giulia Cavalli) e si è avvicinato pericolosamente a Elvira (Giusi Cataldo), mentre Silvia (Luisa Amatucci) si è da poco separata da suo marito Michele (Alberto Rossi) per stare assieme a Giancarlo (Alessandro D'Ambrosi). I due stanno quindi vivendo un momento di smarrimento dal punto di vista affettivo. Detto questo, risulta quindi davvero possibile che questi due personaggi storici di Un posto al sole si siano baciati?

Un posto al sole: il video del bacio

Il post di Patrizio Rispo, sta spopolando nei gruppi e nella pagine dedicate alla soap, ma cosa si vede esattamente in questo video?

Nel breve filmato, privo di battute, Raffaele guarda Silvia con intensità. L'uomo poi prende il suo volto tra le mani e si avvicina per baciarla. La proprietaria del Vulcano oppone una timida resistenza ma poi accetta il "bacio".

Senza troppi giri di parole risulta evidente che questa scena non verrà mai inclusa nella soap. In primo luogo gli attori sono obbligati per contratto a non svelare il futuro dei loro personaggi ed inoltre narrativamente, questa vicenda non avrebbe alcun senso.

Patrizio Rispo ha voluto quindi prendere in giro i suoi fan, con la complicità della sua collega. Va anche aggiunto che i due non si sono baciati realmente perché Luisa Amatucci all'ultimo momento ha preferito scansare il suo viso.

La reazione dei fan di Upas al bacio tra Raf e Silvia

La maggior parte degli utenti social ha capito che l'attore stava scherzando, del resto Patrizio Rispo non è nuovo a questo genere di scherzi.

Tra le risposte si può leggere anche un commento di Ilenia Lazzarin che, ironicamente, dà del p.... al suo amico e collega, tuttavia qualcuno c'è cascato in pieno arrivando anche ad infuriarsi. Sono in molti, infatti, a non aver apprezzato la crisi matrimoniale tra Raffaele e Ornella, figurarsi un bacio tra due personaggi storici come Silvia e il portiere di Palazzo Palladini.