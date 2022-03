Si accende la tensione nello studio di U&D. Il 16 marzo 2022 ci sono stati dei nuovi momenti di scontro in studio tra Tina Cipollari e Ida Platano.

Le due donne, ormai ai ferri corti, sono state protagoniste di un nuovo momento di forte tensione in trasmissione, durante il quale l'opinionista ha perso le staffe, al punto da lasciarsi andare a degli insulti forti nei confronti della dama del trono over.

Ida al centro delle dinamiche di U&D per la love story con Alessandro

Nel dettaglio, Ida Platano è ancora al centro delle dinamiche di Uomini e donne per la sua nuova conoscenza con Alessandro.

La dama ha svelato che le cose tra i due non stanno andando proprio benissimo, complice il fatto che sente di avere ancora dei dubbi nei confronti di Alessandro, per alcuni atteggiamenti che non le sono chiari.

Immediata la reazione di Armando, ex pretendente di Ida, il quale non si è fatto problemi a spezzare una lancia in difesa della dama, attaccando duramente Alessandro.

Ida, in quel momento, è rimasta in silenzio e non ha proferito parola, lasciando che Armando insultasse e mettesse in dubbio il suo nuovo pretendente.

Si accende lo scontro in studio tra Tina Cipollari e Ida Platano a U&D

Ebbene, a prendere le difese di Alessandro ci ha pensato Tina Cipollari, che nella puntata del 16 marzo è nuovamente esplosa in studio contro Ida Platano, lasciandosi andare ad una serie di insulti che non sono passati inosservati.

Tina, di fronte al silenzio di Ida che non ha proferito parola, ha sbottato duramente in studio, dando vita ad un vero e proprio "show".

"Ma anche tu che stai là come permetti questo? Ma che donna sei? Ma il carattere dove ce l'hai? Permetti ad Armando di insultare un uomo che ti piace", ha sbottato Tina perdendo le staffe nei confronti di Ida Platano.

Tina furiosa e perde le staffe con Ida a Uomini e donne: volano insulti in studio (Video)

"Tu sei proprio una donna di bassa lega che permetti questo", ha proseguito ancora Tina che si è lasciata andare così all'ennesimo insulto nei confronti della dama di Uomini e donne, che ancora oggi continua a cercare il suo principe azzurro nella trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

"Tina non ti permettere proprio, ma basso livello cosa", ha sbottato subito Ida Platano che si è difesa così dalle accuse al vetriolo dell'opinionista di U&D.

"Tu ti dovresti alzare in piedi e dire: ma cosa te ne frega a te. Invece tu stai lì come una sfinge", ha proseguito ancora Tina che non si è fatta "intimidire" dal rimprovero di Ida Platano e neppure al richiamo della conduttrice di Uomini e donne, che ha cercato in tutti i modi di ripristinare la calma in studio e il dialogo civile tra i vari protagonisti della trasmissione.