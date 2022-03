Le anticipazioni della famosa soap opera spagnola Una vita, riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 7 all'11 marzo, Jaime e Josè cercheranno di convincere Bellita ad accettare la pubblicazione del suo libro. Frattanto Marcos sarà desideroso di restare solo con Soledad, così allontanerà Anabel con una scusa. Poco dopo la giovane Bacigalupe discuterà con Sabina e tornerà a casa in anticipo, dove troverà Marcos e Soledad in atteggiamenti intimi. A Calle Acacias, intanto, arriverà Ignacio, il nipote di Bellita.

Una Vita, puntate dal 7 all'11 marzo: Anabel sorprende Marcos e Soledad in atteggiamenti intimi

Nelle puntate di Una Vita, trasmesse dal 7 all'11 marzo, Marcos farà di tutto pur di trascorrere del tempo insieme a Soledad. I due saranno sempre più vicini e a un certo punto verranno sorpresi da Anabel, in atteggiamenti alquanto ambigui. Soledad, però, farà di tutto pur di nascondere la sua relazione e fingerà di avere difficoltà respiratorie. Nel frattempo Sabina deciderà di assumere una cameriera italiana molto affascinante: l'obiettivo della donna sarà quello di attirare l'attenzione di Miguel, per far sì che il ragazzo superi il dolore per la fine della relazione con Anabel. Non ci vorrà molto prima che Daniela, la nuova cameriera, si avvicini a Miguel, tra i due nascerà subito una bella complicità.

Successivamente, presso il ristorante Nuovo Secolo ci sarà l'inaugurazione, ma Roberto verrà trattenuto fuori città, per alcuni impegni importanti e non riuscirà a essere presente all'evento.

Una Vita, episodi 7-11 marzo: a Calle Acacias arriva Ignacio

Negli episodi di Una Vita, in onda dal 7 all'11 marzo, Genoveva farà un accordo con Aurelio e poi farà una proposta a Marcos: la dark lady sarà desiderosa di diventare sua socia in affari.

Bacigalupe, però, non saprà cosa fare e prenderà del tempo per riflettere.

A Calle Acacias, intanto, arriverà un giovane di nome Ignacio, il quale sosterrà di essere il nipote di Bellita. Quest'ultima verrà a scoprire il fatto e sarà talmente sconvolta da perdere i sensi all'improvviso. In seguito Marcos riceverà l'esito dell'autopsia di Felicia e scoprirà che la donna è morta dopo essere stata avvelenata, il giovane sarà assai dispiaciuto, ma soffrirà in silenzio.

Nel frattempo Ignacio annuncerà a sua zia di essersi trasferito a Calle Acacias per studiare nella facoltà di Medicina. Soledad, invece, si renderà conto che Marcos è alquanto triste e penserà di indagare: la donna resterà sola in casa e comincerà a frugare dappertutto in cerca di qualcosa che possa confermare i suoi dubbi, ma a un certo punto verrà sorpresa da Anabel.

Antonito viene scelto per una missione diplomatica

Antonito verrà scelto per una missione diplomatica del protettorato del Marocco, ma Lolita si opporrà sin da subito, poiché non vorrà lasciare Calle Acacias. Nel contempo Servante preparerà un infuso di erbe per Jacinto, con lo scopo di calmare i bollori, ma il miscuglio avrà un effetto troppo rilassante e l'uomo si addormenterà in ogni momento. Infine, Daniela la nuova cameriera, farà una bella impressione a Sabina, Miguel e a tutti i clienti del locale. Liberto, invece, accuserà Genoveva di aver rubato la lettera di Felipe.