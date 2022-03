Gli spoiler della famosa soap opera spagnola 'Una vita', dal titolo originale Acacias 38, riservano diverse novità per i telespettatori affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 21 al 25 marzo, Soledad comincerà a sospettare che Anabel sia al corrente della sua relazione con Marcos, così andrà a parlare direttamente con lui. Nel frattempo, Bellita non saprà quali canzoni inserire nella sua raccolta e chiederà un consiglio a Fabiana. In seguito, Rosina confesserà a Liberto di essere stata lei ad inviare il cappello con il biglietto a Susana, fingendosi Armando.

Indalecia, invece, si lascerà sfuggire una rivelazione importante su Marcelina e dirà a Jacinto che la donna ha avuto una relazione segreta con Remigio, il sagrestano del paese. Poi la donna tenterà di sedurre nuovamente il marito di sua cugina.

Una Vita, episodi 21-25 marzo: Jacinto scopre la relazione tra Marcelina e Remigio

Negli episodi di 'Una Vita', in onda dal 21 al 25 marzo, Jacinto resterà sconvolto dopo aver scoperto che Marcelina ha avuto una storia segreta con il sagrestano Remigio. Nel frattempo, Soledad sarà preoccupata per il fatto che Anabel possa essere al corrente della sua relazione con Marcos. Bellita, intanto, sarà impegnata a scegliere le canzoni per la sua raccolta e chiederà aiuto a Fabiana.

Successivamente Anabel si confronterà con Aurelio, scoprendo che don Salustiano e Marcos sono i mandanti dell'omicidio di Carlos Armijo: la giovane resterà molto turbata, così raggiungerà suo padre a casa per avere delle spiegazioni.

Una Vita, puntate dal 21 al 25 marzo: Felipe torna a Calle Acacias

Nelle puntate di 'Una Vita', trasmesse dal 21 al 25 marzo, Miguel sarà notevolmente in ansia per suo nonno, poiché l'uomo non sarà ancora tornato dal suo viaggio, sarà così che Sabina cercherà di tranquillizzarlo.

Più tardi, Felipe ritornerà a Calle Acacias e incontrerà subito Genoveva. Anabel e Marcos, invece, avranno una brutta discussione: la giovane Bacigalupe, infatti, accuserà l'uomo di aver ordinato l'uccisione di Carlos. Anabel sarà molto turbata e deciderà di andarsene, ma Marcos glielo impedirà. In seguito Felipe incontrerà anche gli altri abitanti di Acacias e verrà accolto con gioia da tutti quanti.

Ignacio, intanto, confesserà a Bellita di avere dei problemi economici e di non poter pagare l'Università, sarà così che la giovane si offrirà di aiutarlo.

Jacinto rifiuta Indalecia

Indalecia tenterà ancora una volta di sedurre Jacinto, ma lui la rifiuterà e le confermerà di amare solamente Marcelina. Intanto, Marcos indagherà meglio sulla scomparsa di Felicia e verrà aiutato da Soledad: la domestica racconterà al giovane che, durante il periodo in cui lui era partito per il Messico, sua moglie riceveva delle visite assidue da parte di Natalia Quesada. Anabel, invece, si rifiuterà di sottostare agli ordini di Marcos e uscirà di casa: Soledad noterà l'atteggiamento ribelle della giovane e avrà paura di esserne coinvolta. Infine, presso il ristorante si presenterà un nuovo cliente italiano, ma in realtà l'uomo misterioso sarà una vecchia conoscenza di Daniela.