Le anticipazioni della famosa soap opera 'Una vita' riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 28 marzo all'1 aprile, Lolita cercherà in tutti i modi di tranquillizzare Carmen: la donna sarà convinta che Ramon la stia ignorando di proposito e sarà molto angosciata. Nel frattempo, Palacios penserà di fare un bel regalo a sua moglie, ma non riuscirà a darglielo subito. Anabel, invece, sarà chiusa in camera sua in castigo, ma Aurelio riuscirà ad inviarle un biglietto affettuoso, grazie all’aiuto di Soledad.

Una Vita, puntate dal 28 marzo all’1 aprile: Carmen triste per Ramon

Nelle puntate di 'Una Vita', trasmesse dal 28 marzo all’1 aprile su Canale 5, Carmen sarà molto rattristata a causa dell’atteggiamento alquanto distaccato e apatico di Ramon. Quest’ultimo andrà a comprarle un regalo, ma non riuscirà a consegnarglielo in tempo. Nel frattempo, Genoveva e Felipe si confronteranno riguardo l’annullamento del matrimonio e sembreranno pensarla allo stesso modo, tanto da non discutere. La dark lady, però, avrà in mente un diabolico piano nei confronti dell’avvocato e lo metterà in atto subito dopo il loro incontro, grazie alla complicità di Natalia. Genoveva, infatti, farà una richiesta molto particolare alla giovane e lei accetterà subito di aiutarla.

Una Vita: Genoveva chiede a Natalia di sedurre Felipe

Negli episodi di 'Una Vita', Genoveva chiederà a Natalia di sedurre Felipe: la giovane accetterà immediatamente di aiutare la dark lady. Intanto, Miguel penserà di entrare a far parte di un sindacato dei lavoratori, per offrire assistenza gratuita agli operai indigenti, ma Felipe non condividerà l’idea dell’uomo, consigliandolo di farsi prima una buona posizione.

Ignacio, invece, trascorrerà la serata nel solito locale notturno, mentre Alodia si renderà conto che il giovane le ha mentito di nuovo: per tale motivo gli chiederà spiegazioni, ma lui riuscirà ad abbindolarla con delle semplici scuse. Successivamente Ramon farà di tutto pur di riavvicinarsi a sua moglie Carmen, ma per lui non sarà tanto facile.

Carmen trova lavoro come parrucchiera

Carmen sarà determinata a cavarsela da sola e annuncerà a suo marito di aver trovato un’occupazione come parrucchiera a domicilio. Ramon sarà desideroso di riavvicinarsi alla donna, ma la troverà molto cambiata e decisa a cambiare vita per sempre. Nel frattempo, Soledad parlerà con il commissario Mendez, poi si confronterà con Marcos: l’uomo confiderà alla domestica che Felicia è stata avvelenata e la sospettata è Natalia. Susana, invece, partirà per l’Europa, con l’obiettivo di trovare Armando, ma subito dopo accadrà l’impensabile. La partenza della donna, infatti, sarà inutile, poiché l’uomo tornerà a Calle Acacias e si presenterà all’improvviso a casa di Liberto e Rosina.

Armando scopre che Susana è partita per Vienna

Felipe verrà sedotto in modo esplicito da Natalia, ma si renderà conto immediatamente che, dietro al comportamento della giovane, c'è lo zampino di sua moglie Genoveva. Nel frattempo, Armando scoprirà che sua moglie Susana è appena partita per Vienna: l'uomo sarà disperato, decidendo di ripartire subito per raggiungere la donna in Europa. Susana, invece, si troverà a metà strada: riceverà all'improvviso un telegramma di Armando, dove l'uomo annuncia il suo ritorno ad Acacias. Susana non ci penserà su due volte e tornerà indietro verso il paese spagnolo, ma una volta arrivata scoprirà che il suo amato è partito per raggiungerla. Sarà così che la donna ripartirà nuovamente.

Riuscirà la coppia a ricongiungersi?

Alodia accetta l'invito di Ignacio

Fabiana e Casilda non si fideranno della buona fede di Ignacio, così avvertiranno Alodia, consigliandola di non illudersi troppo, poiché, secondo loro, il giovane non è adatto ad una relazione. Alodia, però, non darà peso alle parole delle due donne, bensì difenderà Ignacio: poi verrà invitata dall'uomo per un appuntamento, accettando immediatamente l'invito. Nel contempo, Soledad dirà ad Anabel di essere dalla sua parte, riguardo la sua storia d'amore con Aurelio e di avere intenzione di sostenerla, qualsiasi cosa accada. Anabel prenderà seriamente le parole della donna, tanto da rubarle le chiavi di casa per scappare e raggiungere il suo amato. Infine, Carmen si confiderà con Lolita, riguardo l'ultima discussione avuta con Ramon, mentre Daniela verrà aggredita di notte da alcuni sconosciuti ubriachi.