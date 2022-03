Nelle prossime puntate di Uomini e donne in onda su Canale 5, Matteo Ranieri deciderà di fare la sua scelta, che ricadrà su Valeria Cardone. Nulla da fare per Federica Aversano, la quale non nasconderà la sua delusione. Il tutto è avvenuto nella registrazione tenutasi il 26 marzo, le cui anticipazioni sono fornite dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

U&D, Matteo sceglie Valeria Cardone

Nelle puntate in onda tra qualche settimana su Canale 5, i telespettatori di Uomini e donne vedranno Matteo Ranieri arrivare alla conclusione del suo percorso.

A sorpresa, il tronista annuncerà di voler fare la sua scelta.

il tronista era da tempo rimasto con due corteggiatrici Federica Aversano e Valeria Cardone. Ora, attraverso le varie anticipazioni apparse nelle queste ore in rete, si viene a sapere che Matteo sceglierà Valeria, la 25enne napoletana giunta a Uomini e donne solo poche settimane fa.

Matteo esce con Valeria, Federica delusa: anticipazioni Uomini e donne

In attesa della messa in onda su Canale 5 si apprende che Ranieri confesserà di aver capito che Valeria era la ragazza giusta per lui quando l'ha baciata la prima volta.

La 25enne in breve tempo, sarà riuscita a "rapire il cuore" del tronista. Cosa che non è riuscita a fare invece Federica Aversano, presente nel programma da diversi mesi.

Ovviamente quest'ultima non riuscirà a nascondere la sua delusione e in particolare accuserà Matteo di averla illusa. Nel dettaglio farà riferimento al fatto che lui era andato a casa sua a riprenderla, quando evidentemente aveva già in testa la sua scelta.

Detto questo, Tina attaccherà Federica, mentre Valeria e Matteo si appresteranno ad uscire insieme da Uomini e donne.

Chi e Valeria Cardone, la scelta di Matteo Ranieri

Valeria Cardone, 25 anni, napoletana, è laureata in Economia e attualmente si occupa di recupero crediti. È molto solare, ama uscire con le amiche e il mare della sua Napoli. Arrivata da poche settimane a Uomini e donne, ha conquistato il cuore di Matteo Ranieri in un batter d'occhio.

Lei stessa è sempre stata molto sicura di sé, tanto che in una recente intervista rilasciata a U&D Magazine, aveva dichiarato di ritenersi la persona giusta per Ranieri. Ci ha visto lungo, visto che Matteo la ha scelta e con lei uscirà dal programma.

Per non perdere il momento della scelta, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con il dating show di Maria De Filippi, in onda dal lunedì al venerdì nel consueto orario delle 14:45.