Prosegue su Canale 5 la programmazione della serie tv iberica "Una vita", trasmessa con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 28 marzo a sabato 2 aprile, Genoveva convincerà Natalia a sedurre Felipe. Inoltre Soledad riuscirà a persuadere Marcos affinché permetta alla figlia di uscire liberamente, mentre Carmen continuerà ad essere delusa dal comportamento di Ramon.

Alodia sospetta dei comportamenti di Ignacio

Nelle puntate di "Una Vita" in onda dal 28 marzo al 2 aprile, Marcos comprenderà che Anabel è andata via di casa e farà in modo che la cosa non si ripeta.

Intanto Roberto tornerà ad Acacias e incontrerà Daniela, la nuova cameriera italiana. Intantp Liberto e Rosina saranno pentiti di aver mentito a Susana e le diranno che Armando non le ha fatto alcun regalo. Ignacio invece continuerà ad ingannare sua zia Bellita ed uscirà la sera, con Alodia che però inizierà a sospettare dei suoi comportamenti.

Nel frattempo Genoveva e Felipe si confronteranno per discutere in merito all'annullamento delle loro nozze ed entrambi sembreranno concordi. In tutto questo Marcos chiederà ad Aurelio come mai ha riferito ad Anabel del suo coinvolgimento nella morte di Carlos Armijo. I due discuteranno animatamente e Quesada minaccerà il suo rivale con un'arma.

Ramon prova a riconciliarsi con Carmen

Secondo le anticipazioni televisive fino al 2 aprile, Lolita placherà Carmen, la quale è sempre più delusa di Ramon.

Quest'ultimo le acquisterà un regalo, ma non riuscirà a darglielo. Intanto Aurelio, grazie all'aiuto di Soledad, consegnerà un biglietto ad Anabel, la quale si troverà in punizione in casa. Inoltre Genoveva persuaderà Natalia a sedurre Felipe e lei acconsentirà.

Miguel invece vorrà assistere gratuitamente gli operai indigenti, ma Alvarez-Hermoso lo farà desistere.

Nel frattempo Ramon proverà a riconciliarsi con Carmen, ma gli comunicherà che lavorerà come parrucchiera a domicilio. In tutto questo Susana partirà alla ricerca di Armando, ma l'uomo all'improvviso si paleserà a casa di Liberto e Rosina. Si assisterà ad un continuo inseguirsi tra Vienna ed Acacias tra i due. Tra le altre cose, Fabiana e Casilda inviteranno Alodia a non credere ad Ignacio.

La donna però non baderà ai loro consigli e accetterà un suo invito.

Armando chiede a Susana di sposarlo

In base agli spoiler della settimana, Anabel sarà contenta del sostegno di Soledad e correrà immediatamente da Aurelio. Intanto Daniela subirà un'aggressione da parte di due uomini ubriachi, ma Roberto la salverà prontamente.

Inoltre Armando e Susana si vedranno finalmente a New York e lui le chiederà di essere sua moglie. Infine Soledad difenderà Anabel e convincerà Marcos a lasciarle la possibilità di uscire di casa. In questo modo Bacigalupe si recherà da Aurelio e gli dichiarerà tutti i suoi sentimenti.