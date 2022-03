Era riuscito a conquistare le attenzioni di Gemma Galgani con la sua eleganza ed il suo savoir faire. Costabile Albore è stato protagonista per alcune settimane di un tira e molla con la dama del trono su Uomini e donne. Nonostante baci e momenti di tenerezze, il rapporto si è bruscamente incrinato con la torinese che ha criticato il cavaliere per la sua mancanza di attenzioni. Chiusa l'esperienza nel people show di Canale 5 il pugliese ha vissuto un periodo difficile evidenziato in un'intervista concessa al magazine dal dating show condotto da Maria De Filippi .

Il 68enne è stato colpito da infarto ed è stato operato d'urgenza all'ospedale San Matteo di Pavia .

"Le coronarie erano occluse ed hanno dovuto mettermi quattro bypass" - ha riferito Costabile che non ha nascosto di aver temuto il peggio. "Evidentemente lassù qualcuno mi ama". Albore era rientrato in Italia per stare vicino alla sorella malata e che è venuta a mancare pochi giorni prima del malore che l'ha costretto al ricovero in ospedale. Nonostante non sia più nel parterre l'ex cavaliere continua a seguire Uomini e Donne e le vicissitudini di Gemma: "Le sue smanie di protagonismo mi infastidiscono".

Costabile Albore, l'infarto dopo la morte della sorella: 'Mi hanno applicato 4 bypass'

Costabile Albore ha vissuto giorni difficili dopo aver tentato di far breccia nel cuore di Gemma Galgani.

Prima ha perso l'amata sorella poi è stato ricoverato d'urgenza in ospedale. "Sono arrivato al pronto soccorso del San Matteo di Pavia con un infarto in corso" - ha raccontato il 68enne in un'intervista concessa al magazine di Uomini e Donne . Dagli accertamenti è emerso che l'ex cavaliere del trono su aveva le coronarie occluse con i medici che sono dovuti intervenire d'urgenza con un'operazione a cuore aperto.

"Avevo anche le carotidi occluse e nel giro di poche ore sono stato sottoposto a due brevi interventi". Costabile ha precisato che gli sono stati applicati quattro bypass. "Qualcuno mi ha aiutato dall'alto. Ero rientrato da non molto dall'Egitto e se fossi rimasto lì credo che la mia sorte sarebbe stata diversa". Ora il 68enne sta trascorrendo la convalescenza dalla figlia Ilaria a Motta Visconti, in provincia di Milano.

L'ex cavaliere su Gemma Galgani: 'È emerso un lato del suo carattere che non mi piaceva'

Come raccontato durante il percorso a Uomini e Donne Costabile Albore trascorre metà anno a Sharm El Sheikh, in Egitto , da quando è andato in pensione. Il 68enne, di origini pugliesi, in passato ha lavorato a Roma prima di trasferirsi a Milano. Appassionato di viaggi e di immersioni subacquee, l'ex cavaliere del people show era riuscito a conquistare Gemma Galgani con la sua eleganza.

Tra di loro era anche scattato un bacio ma il fuoco della passione si è rapidamente spento con la torinese che ha accusato Costabile di mancanza di attenzioni, con il pugliese che non ha nascosto la sua delusione per le critiche mosse dalla dama.

"Mi ha contestato la mancanza di messaggini e frequenti telefonate. Alla fine è emerso un lato del suo carattere che non mi piaceva e che è diventato un ostacolo per la prosecuzione della conoscenza" - ha chiosato Albore che ha riferito di non aver più visto Gemma da quando ha lasciato il programma.