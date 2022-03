Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5 da domenica 3 a sabato 9 aprile, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Zoe proporrà a Zende di passare la notte con lei, ma l'uomo rifiuterà categoricamente. Nel mentre, Ridge vedrà i due che staranno flirtando e quindi metterà in guardia Carter sulla sua futura moglie.

Intanto, Steffy effettuerà il test di paternità e ora lei, Finn, Hope e Liam attenderanno con ansia il risultato.

Zoe proverà a sedurre Zende

Nelle puntate in onda settimana prossima su Canale 5, Zoe avrà una discussione molto accesa con Paris. Quest'ultima dirà alla sorella di comportarsi in una maniera più seria nei confronti di Carter. Zoe però non ascolterà minimamente le parole di Paris e andrà a casa Forrester per sedurre Zende, in quanto sarà a conoscenza che è solo. L'uomo però vorrà ricordare alla Buckingam che è fidanzata e che quindi lui non si sbilancerà, anche perché ha una relazione con un suo amico.

Poco dopo, Ridge noterà la forte attrazione tra Zende e Zoe e deciderà di affrontare prima l'uomo e poi anche la ragazza riguardo a questo argomento. Forrester senior sarà molto preoccupato che i due stiano facendo qualcosa alle spalle di Carter.

Ridge non sopporterà che Zoe e e Zende flirtino alle spalle di Carter

Successivamente, Ridge chiederà a Paris che fine abbia fatto sua sorella. Allo stesso tempo, Zoe starà cercando di convincere in tutti i modi Zende a passare la notte insieme a lei. Zende però rifiuterà senza esitare nemmeno un attimo.

Nel mentre, Bill proverà a riavvicinarsi a Kate.

Invece, Forrester senior non riuscirà più a sopportare che Zende e Zoe flirtino alle spalle di Carter. Proprio per questo motivo, Ridge darà un ultimatum ai due.

Intanto, Carter sarà al settimo cielo per l'imminente matrimonio con Zoe e svelerà a Donna tutti i suoi piani. Allo stesso tempo però, Zende confesserà a Paris di provare qualcosa per lei.

Zoe invece verrà messa alle strette e per questo metterà pressioni a Carter affinché decidano al più presto la data delle loro nozze.

Steffy farà il test di paternità per sapere il padre di suo figlio tra Liam e Finn

Poco dopo, Steffy dirà a Liam e Finn che in giornata sarà pronta a effettuare il test di paternità. Poi, la donna andrà insieme a Finnegan dalla ginecologa che dovrà effettuare il test di paternità. Nel frattempo, Ridge dirà a Carter di aver visto Zoe in atteggiamenti intimi con Zende. Invece, Hope rivelerà a Brooke che Liam è andato a letto con Steffy e che ora quest'ultima è in dolce attesa e Spencer potrebbe essere il padre del bambino che porta in grembo.

Infine, Hope, Liam, Finn e Steffy attenderanno il risultato del test con molta ansia. Nel mentre, Forrester senior non si fiderà di Zoe e per questo avrà messo Carter in guardia sulla donna che dovrà sposare.