Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Le anticipazioni della puntata di Upas che sarà trasmessa lunedì 14 marzo preannunciano nuovi colpi di scena. Raffaele ed Ornella vivranno un momento di tensione a causa di un litigio. Dopo lo scontro, Giordano deciderà di distrarsi per sbollire la rabbia. Sarà in quella occasione che si imbatterà in Elvira, l'insegnante del corso di sommelier, con la quale entrerà più in confidenza. Nunzio, intanto, si metterà alla ricerca dell'abito perfetto per presenziare ad una festa in compagnia di Chiara.

A gran sorpresa, dopo un periodo a Londra, Fabrizio e Marina torneranno a Napoli. I problemi per i due coniugi, però, sembrano tutt'altro che finiti.

Upas, spoiler 14 marzo: Raffaele incontra Elvira

Nel corso della puntata di Upas in onda lunedì 14 marzo, si assisterà ad un nuovo litigio fra Raffaele ed Ornella. I due entreranno in contrasto a causa del figlio. Tuttavia gli spoiler sono ermetici, e non svelano nello specifico quale sarà la motivazione che porterà i due coniugi a scontrarsi nuovamente. Sta di fatto che fra la coppia verrà a crearsi un' aria piuttosto tesa che potrebbe avere delle ripercussioni anche in futuro. Dunque, nonostante Raffaele ed Ornella siano una coppia molto affiatata, il periodo che stanno vivendo è tutt'altro che bello.

Raffaele, difatti, avendo bisogno di sfogarsi, finirà per aprirsi con Elvira, la madre di Samuel, con la quale entrerà in confidenza.

Un posto al sole, anticipazioni 14/3: Nunzio cerca un abito elegante

Gli spoiler della puntata di Upas, che andrà in onda il 14 marzo, preannunciano che Nunzio sarà alle prese con la la ricerca di un abito.

Il ragazzo dovrà comprare un vestito adatto ad una serata elegante, alla quale dovrà presenziare insieme a Chiara. In quest'occasione, nonostante i suoi buoni propositi, il ragazzo si renderà conto di quanto sia grande il divario sociale che divide lui e Chiara.

Upas, episodio 14 marzo: tornano Marina e Fabrizio

La puntata che sarà trasmessa lunedì 14 marzo riserverà una sorpresa al pubblico di Upas.

Difatti si assisterà al ritorno in scena di un personaggio molto amato, e capace di dare suspence alla storyline. Si tratta di Marina Giordano, la quale farà ritorno a Napoli dopo un periodo di assenza. La donna si era, infatti, trasferita a Londra insieme al marito, in seguito al momento di grande difficoltà di Rosato. Tuttavia, stando alle anticipazioni, Fabrizio, nonostante la distanza da Napoli, non ha risolto i suoi problemi di dipendenza dall'alcool. I due coniugi, difatti, dovranno affrontare ancora diverse problematiche.