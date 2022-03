Tante novità sono attese nei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, gli ultimi di questa stagione. Il feeling tra Flora e Umberto subirà una svolta che potrebbe causare non pochi problemi. Il commendatore non ha preventivato che la notte d'amore trascorsa con Flora avrebbe potuto portare delle conseguenze. La giovane stilista infatti potrebbe essere rimasta incinta e Umberto a quel punto deciderebbe di sposarla. Si tratta comunque solo di ipotesi non confermate dalle anticipazioni.

Il Paradiso delle Signore, il feeling tra Flora e Umberto

Ormai è chiaro a tutti che è stato un colpo di fulmine quello tra Flora Ravasi e Umberto Guarnieri.

Fin dal loro primo incontro, i due non hanno smesso pensarsi reciprocamente. Lei curiosa di scoprire cosa si nascondesse dietro quel fascino da imprenditore, lui invece colpito dalle competenze della stilista e dal suo essere semplice e genuina, caratteristiche che lui adora.

Dopo la partenza inaspettata di Adelaide, Umberto si è buttato tra le braccia di Flora. Al punto da trascorrere una notte di passione in sua compagnia. Il giorno seguente però, la figlia di Achille si è ritrovata completamente sola nel letto ed è rimasta parecchio delusa. Quando ha aperto gli occhi, la stilista non ha trovato Umberto, che nel frattempo era concentrato a trovare la contessa, della quale non si avevano più notizie da giorni.

Flora Ravasi potrebbe essere in dolce attesa

Come visto nelle scene già trasmesse, quando Adelaide è tornata a casa, Umberto ha capito che quanto accaduto la notte precedente è stato uno sbaglio. In particolare Guarnieri ha confessato a Flora di essersi soltanto abbandonato alla passione e di non provare le stesse emozioni che prova nei confronti della cognata.

Il padre di Marta inoltre ha chiesto alla stilista di tacere sulla loro notte di passione.

Malgrado ciò che prova per Adelaide, il commendatore potrebbe però presto essere costretto a rinunciare definitivamente alla contessa.

Sul finale della sesta stagione infatti, Flora potrebbe scoprire di essere in dolce attesa. A quel punto Umberto, sommerso dal senso di responsabilità nei confronti dell'amante, potrebbe prendere una drastica decisione.

Incapace di abbandonare la ragazza e il bambino che porta in grembo, il commendatore infatti a quel punto potrebbe chiedere a Flora di sposarlo.

Non resta che attendere per scoprire se questa ipotesi sia effettivamente ciò che accadrà.