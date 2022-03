Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda su Rai Tre dal lunedì al venerdì alle 20:45. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che andrà in onda lunedì 7 marzo svelano nuovi colpi di scena. Manuela, messa alle strette, deciderà di confidare a Serena il segreto di sua sorella Micaela. Niko, intanto, verrà a conoscenza della folle idea della gemella di portare il bambino a Berlino. Il ragazzo non reagirà affatto bene alla notizia, dato che non sarebbe disposto a lasciar andare il figlio lontano. Ferri, intanto, grazie alla complicità di Lara, sembra aver trovato il modo per distruggere definitivamente Chiara.

Spazio anche ad argomenti più leggeri, quali che hanno come protagonisti Guido e Mariella. Del Bue, dopo aver commesso un errore nell'educazione del piccolo Lollo, dovrà subire, suo malgrado, i rimproveri da parte della moglie.

Upas, puntata 7 marzo: Manuela confessa il segreto di Micaela a Serena

Nel corso della puntata di Upas del 7 marzo Manuela "tradirà" la sua gemella Micaela, confessando a Serena cosa si nasconde dietro la volontà della ragazza di portare il figlio in Germania. Tuttavia, gli spoiler sono criptici, e non viene anticipato quale possa essere il segreto che nasconde Micaela, e che la spinge a voler sottrarre il figlio a Niko. Il giovane Poggi, al contempo, scoprirà che la madre di Jimmy vuole portare il bambino a Berlino definitivamente.

Come prevedibile la reazione del ragazzo non sarà delle migliori. Niko rimarrà sconvolto da questa novità, ma non sembra intenzionato a cedere tanto facilmente.

Upas, episodio 7/3: Ferri vuole rovinare definitivamente Chiara

Gli spoiler dell'episodio di Upas che sarà trasmesso lunedì 7 marzo preannunciano che Ferri tornerà a essere più spietato che mai.

Il manager vuole appropriarsi del tutto delle aziende del gruppo Petrone, non contento di esserne entrato a far parte in qualità di socio. Grazie alla collaborazione di Lara, la quale si rivelerà ancora una volta un'abile stratega, riuscirà a trovare il modo per annientare Chiara.

La giovane Petrone, al contempo, pur essendo all'oscuro dei piani malefici del duo Martinelli-Ferri, continuerà a non fidarsi di Roberto

Upas, anticipazioni 7/3: Guido subirà i rimproveri della moglie

Le anticipazioni della puntata di Upas che andrà in onda il 7 marzo svelano che ci saranno dei piccoli problemi in casa Altieri- Del Bue. Difatti Guido commetterà un errore riguardo l'educazione di Lorenzo. Questa sarà scoperta da Mariella, che non reagirà molto bene. Dunque Del Bue non potrà fare altro che subire i rimproveri da parte della sua consorte, arrabbiata per il comportamento del marito.