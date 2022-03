Lunedì 28 febbraio ha fatto il suo debutto su Rai 1, una nuova serie televisiva, ‘Vostro Onore’, diretta da Alessandro Casale. Il protagonista di questa fiction è Vittorio Pagani, interpretato da Stefano Accorsi, un integerrimo giudice milanese dalla specchiata moralità, in lizza per la carica di Presidente del Tribunale di Milano.

Profondamente segnato dalla prematura scomparsa di sua moglie, dopo che suo figlio ha investito involontariamente un altro ragazzo, appartenente alla famiglia criminale dei Silva, causandone la morte, il giudice Vittorio Pagani si è trovato a dover mettere in discussione tutti i propri principi per proteggere l’incolumità di suo figlio.

Per questo motivo, ha inscenato il furto dell’autovettura ed esortato suo figlio a comportarsi come se niente fosse successo.

La prossima puntata che andrà in onda lunedì 7 marzo, sarà ricca di suspense e colpi di scena. Il giudice Pagani farà sparire un’altra auto che potrebbe essere ricollegata all’incidente del figlio e si adopererà per far entrare in un programma di protezione, Nino Grava. Le sue azioni si ripercuoteranno però sui traffici gestiti da Filippo Grava che organizzerà un piano per vendicarsi del giudice. Paolo Danti tenterà invece di smuovere le acque, cercando delle informazioni utili per la risoluzione del caso.

Trama del 7 marzo, il primo episodio serale

Nel primo episodio della seconda puntata, il giudice Pagani (Stefano Accorsi) verrà messo al corrente da Ludovica (Camilla Semino Favro) sulla nuova posizione di Nino (Riccardo Vicardi).

Con l’aiuto di Salvatore (Leonardo Capuano), il giudice si spingerà sempre più a fondo nell’illegalità, i due infatti faranno sparire un’altra automobile che potrebbe essere ricondotta all’incidente in cui è morto Diego, appartenente al clan criminale dei Silva.

Paolo Danti (Francesco Colella), il nuovo dirigente del commissariato, per accelerare le indagini, deciderà di sfruttare degli informatori tra i Silva.

Nel frattempo, Miguel (Simon Rizzoni) verrà a conoscenza di un giro di droga nascosto, gestito dal fratello di Diego e da Carlos, uno dei suoi uomini, che finirà in prigione.

Nonostante le perplessità di Vittorio Pagani, suo figlio Matteo (Matteo Oscar Giuggioli) si avvicinerà sempre di più a Camilla (Isabella Mottinelli), una sua nuova compagna di scuola e figlia di Paolo Danti.

Spoiler del secondo episodio serale di Vostro Onore: Filippo Grava giura vendetta contro il giudice Vittorio Pagani

Nel secondo episodio della serata, Carlos architetterà un piano per colpire Nino: inizierà così la guerra tra il clan dei Grava e quello dei Silva.

Il giudice Pagani si metterà all’opera per fare in modo che Nino entri in un programma di protezione. Per poter realizzare questo suo proposito, però, dovrà agire in maniera illegale ancora una volta. Il giudice finirà così, inconsapevolmente, per minare i traffici illeciti di Filippo Grava (Gabriele Falsetta) che vorrà vendicarsi.

Nonostante questi imprevisti, Vittorio riuscirà a ottenere ciò che vuole: Nino verrà presto trasferito in un altro carcere.