Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap serale di Rai 3. Le anticipazioni, relative alla settimana di programmazione che va dal 4 all'8 aprile preannunciano nuovi colpi di scena.

Nunzio capirà che Chiara ha ripreso a fare uso di stupefacenti e non reagirà affatto bene. A questo punto deciderà di prendere in mano la situazione e affrontare le persone che, secondo lui, sono colpevoli dello stato della ragazza. Tuttavia, questa sua iniziativa lo porterà a scontrarsi anche con Franco, il quale redarguirà il figlio, consigliandogli di avere atteggiamenti meno aggressivi, tanto più nei confronti di persone in vista, come Roberto Ferri.

Il giovane, però, non sembrerà ascoltare i consigli paterni, anzi di sua sponte, penserà di voler lasciare la Terrazza. La saggezza di Giulia riuscirà a farlo ragionare e farlo desistere da questa scelta avventata.

Upas, spoiler sino all'8 aprile: Cammarota apprende che Chiara fa ancora uso di sostanze

Nel corso delle puntate di Upas che andranno in onda dal 4 all'8 aprile Nunzio verrà a sapere che Chiara ha ripreso a fare uso di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, naturalmente, non sarà affatto felice per questa faccenda, e deciderà di intervenire.

A modo suo vorrebbe aiutare la fidanzata, tuttavia finirà per invischiarsi in una situazione più grande di lui. Cammarota, infatti, finirà per prendersela con le persone, che a suo avviso, stanno facendo ricadere Chiara nel baratro delle tossico dipendenza.

Puntate fino all'8/4: Nunzio e franco si scontrano

Le anticipazioni degli episodi di Upas che saranno trasmessi sino all'8 aprile preannunciano che si assisterà ad un nuovo scontro fra Franco e Nunzio. Boschi, difatti, dopo aver appreso dell'iniziativa del figlio, consiglierà al ragazzo di assumere atteggiamenti più maturi, soprattutto di non fare colpi di testa.

Nunzio, però, non sembrerà disposto ad accettare il suggerimento del padre, anzi come risposta lo attaccherà, causando una lite, in seguito al quale maturerà la decisione piuttosto drastica.

Episodi 4-8 aprile: Giulia fa ragionare Nunzio

Gli spoiler delle puntate di Upas in onda dal 4 all'8 aprile svelano che Nunzio si sentirà frustato all'idea di dover condividere la casa con il padre, in seguito al loro litigio.

Pertanto il ragazzo deciderà di lasciare la terrazza. Tuttavia Giulia interverrà affinché Nunzio possa cambiare idea. Grazie alla sua saggezza, la signora Poggi riuscirà a far si che Cammarota si renda conto che prendendo una decisione troppo avventata.