Domenica 20 marzo, su Canale 5, a Verissimo è arrivata Ilary Blasi. Per la prima volta, la conduttrice romana ha smentito la presunta crisi con Francesco Totti. La 40enne ha ammesso che non è stato facile mettere a tacere i pettegolezzi, anche perché questa volta sono stato fatti nomi e cognomi dei presunti amanti ed è stata tirata in ballo anche la sua famiglia.

Lo sfogo della conduttrice

Nel salotto di Silvi Toffanin, Ilary Blasi non ha usato mezzi termini per descrivere le voci sulla presunta crisi con Francesco Totti: “Su questa storia si è detto tanto, forse anche troppo.

È stato un accanimento mediatico nei miei confronti e nella mia famiglia”. Blasi ha spiegato che l’unica preoccupazione era per i figli, perché hanno cominciato a fare delle domande. Secondo la presentatrice romana, la cosa peggiore questa volta è che alcuni giornali hanno dato la notizia per certa: “Hanno fatto una brutta figura”.

La verità sui presunti tradimenti

Come un fiume in piena, Blasi ha parlato anche dei presunti amanti accostati a lei e al marito Francesco. Come spiegato dalla diretta interessata, i nomi accostati a lei sono stati due. In merito alla presunta fiamma dello sportivo, la 40enne ha fatto sapere che la foto è stata scattata al centro sportivo di padel e che si trattava di una fan.

Ilary ha sostenuto che, anche se Francesco avesse avuto un’amante, non si sarebbe mai permesso di portarla allo stadio davanti a tutti e davanti al figlio. Secondo Blasy, ogni volta che nella famiglia Totti-Blasi deve accadere un importante avvenimento arrivano Gossip simili: “Prima del matrimonio, prima dell’Isola. Francesco Totti fa sempre scalpore”.

Ilary ha aggiunto che si è trattato di un episodio di cattivo gusto, poiché quando è trapelato il pettegolezzo era da poco scoppiata la guerra in Ucraina.

'Crisi tra noi? No'

Ilary Blasi ha sostenuto di non avere digerito le voci di una presunta crisi con il marito, perché questa volta è stata tirata in ballo anche la sua famiglia: “Erano dispiaciuti tutti”.

Prima di chiudere il capitolo “Totti”, la diretta interessata ha spiegato che è partito tutto da un mandato post, su Instagram, per il compleanno di Francesco.

Infine, Ilary Blasi ha ribadito di non essere mai stata in crisi con Francesco Totti: “L’unica che ricordo, se così vogliamo dire, è quando stava smettendo di giocare”. In quell’occasione, Blasi non si sentiva pronta ma ha cercato di comprendere la “crisi” del coniuge.