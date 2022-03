Nelle puntate di Uomini e donne in onda tra qualche giorno su Canale 5, Gemma stupirà ancora una volta, baciando inaspettatamente il cavaliere Franco Fioravanti. Ida Platano confermerà la rottura con Alessandro. Nulla da fare per la dama bresciana che si ritroverà di nuovo sola. Nuova tronista in arrivo al Trono Classico. Su di lei non sono usciti molti dettagli.

Gemma bacia il cavaliere Franco: anticipazioni Uomini e donne

Continua il successo di Uomini e donne che continua a essere il programma più visto del pomeriggio di Canale 5. Ad appassionare milioni di telespettatori, le vicende di dame e cavalieri del Trono Over.

Dando uno sguardo a ciò che è stato registrato lo scorso 19 marzo e che andrà in onda tra qualche giorno giorno su Canale 5, a stupire ancora una volta ci penserà Gemma Galgani. La 72enne torinese bacerà infatti il cavaliere Franco. Un gesto inaspettato, visto che Franco, solo qualche puntata fa, le aveva rifilato un due di picche, sostenendo di non essere interessato a conoscerla. Cosa sarà successo nel frattempo tra i due? Per scoprirlo, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con Uomini e donne.

Non c'è futuro per Ida e Alessandro: addio definitivo tra i due

Oltre a Gemma, sempre guardando alle vicende del Trono Over, Ida confermerà la rottura con Alessandro. I due proprio non sono riusciti a trovare un punto di incontro e, dopo settimane di alti e bassi, hanno chiuso definitivamente.

Dunque anche nelle prossime puntate, saranno lontani. Per Ida Platano una nuova delusione. La dama si ritroverà per l'ennesima volta da sola. Riuscirà a trovare il suo Principe Azzurro? In attesa di ulteriori sviluppi sulla sua vita amorosa, per il tronista, Matteo Ranieri il percorso sembrerà concentrarsi su Federica e Valeria.

Federica dopo essere tornata in studio per corteggiare Matteo, si ritroverà a competere con la new entry Valeria.

Arriva una nuova tronista nelle prossime puntate di U&D

Nel corso delle nuove puntate, a Uomini e donne Federica ci rimarrà male vedendo la complicità che Matteo avrà anche con Valeria. Il tronista uscirà in esterna con entrambe le corteggiatrici e le bacerà tutte e due.

Anche in questo caso Federica rimarrà delusa, visto che si renderà conto di non essere la preferita di Matteo. Arriverà anche il momento per conoscere una nuova tronista. Dalle anticipazioni, emerge solo il nome, ovvero Veronica. Nient'altro è trapelato al momento su questa nuova ragazza, anche se pare certo che non sua un volto conosciuto. Una ragazza qualunque insomma. Appuntamento per tutte l novità di Uomini e donne, è dal lunedì al venerdì su Canale 5, nel consueto orario delle 14:45.