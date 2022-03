Non ci si annoia mai all'interno della grande famiglia de Il Paradiso delle Signore. Una nuova puntata andrà in onda mercoledì 16 marzo 2022 e gli spoiler da poco diffuse rivelano che Umberto scoprirà che Marco ha nascosto Stefania in foresteria. Avendo modo di conoscere di più Torrebruna, Ludovica rimarrà particolarmente colpita dal fascino dell'imprenditore. Come se non bastasse, Flavia continuerà ad attuare il suo piano per dividere Marcello e la figlia. Vittorio invece comunicherà alle commesse che la sfilata si terrà al Circolo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Stefania rimane nella tenuta dei Guarnieri

Nel corso della centoventottesima puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda il 16 marzo 2022, a casa Colombo saranno tutti preoccupati per Stefania. Ezio e Gloria non sopporteranno l'idea di non avere da giorni più notizie della figlia, che avrà comunicato tramite telegramma il suo trasferimento da zia Ernesta. Intanto la giovane commessa deciderà di rimanere a Villa Guarnieri, dove è stata accolta a braccia aperte da Marco di Sant'Erasmo. Sommersa dalla rabbia sarà in completa solitudine e ripenserà a tutti i momenti belli trascorsi con la signorina Moreau. L'assenza di Stefania al grande magazzino dovrà essere giustificata per il dottor Conti.

Tuttavia i coniugi Colombo saranno costretti a mentire ancora una volta allo staff dell'atelier di alta moda milanese. Dopo la decisione di Romagnoli, Vittorio comunicherà alle Veneri che la sfilata si svolgerà al Circolo. Tuttavia le ragazze dovranno indossare i capi realizzati da Flora ma saranno affiancate da alcune modelle professioniste.

Il Paradiso 6, Flavia ostacola l'amore tra la figlia e Marcello

Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa il 16 marzo, rivelano nel dettaglio che nel prestigioso locale milanese continuerà ad affascinare la presenza di Ferdinando Torrebruna. La sua bellezza e i modi di fare colpiranno Ludovica che non riuscirà a rimanere indifferente dinanzi ai suoi racconti.

L'imprenditore napoletano cercherà in tutti i modi di fare breccia nel cuore della contessina scatenando la gelosia di Marcello. A cercare di ostacolare il rapporto, quasi al capolinea, tra Barbieri e Brancia, sarà Flavia che farà di tutto per allontanare i due fidanzati. Intanto a villa Guarnieri, Marco continuerà ad avere uno strano atteggiamento che non passerà inosservato ad Umberto. Il fatto di aver nascosto Stefania in foresteria farà sentire in colpa il giovane giornalista. Casualmente il commendatore si recherà negli alloggi e scoprirà che la figlia di Ezio vivrà lì da qualche giorno.