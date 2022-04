Alex Belli e Aldo Montano si sono punzecchiati a distanza nel corso della puntata del 14 aprile de L’Isola Party. Nel corso del programma, in onda in streaming e condotto da Ignazio Moser e Valentina Barbieri, l’ex gieffino ha parlato della sua esperienza in occasione della decima edizione de L’Isola dei Famosi ed non ha nascosto l’intenzione di tornare in Honduras con un ruolo particolare. “Potrei fare come a Supervivientes dove c’è Capitan Morgan, un personaggio che porta scompiglio e scombussola i piani” – ha riferito l’attore in diretta da Santo Domingo dove è in vacanza con Delia Duran.

Subito dopo è intervenuto in diretta Aldo Montano che ha scherzosamente riferito che nell'osservare Alex ha reagito allo stesso modo di quando lo guardava mentre cantava Esmeralda al Grande Fratello Vip.

“Attenzione che quello prende un aereo e viene lì” – ha aggiunto l’ex schermidore sottolineando che Belli ha un certo feeling con le telecamere. “A pagamento va anche a nuoto. Lui mezzo sportivo? Così offendi me e tutta la mia generazione” – ha affermato in maniera stizzita il livornese accusando il ‘rivale’ di mancanza di fair play. Immediata la replica su Twitter di Alex: “Caro Aldo percepisco ancora un po’ di bruciore ma senza il mio intrattenimento di cosa avremmo parlato?”.

Belli si candida per l'Isola dei Famosi: 'Potrei tornare come disturbatore'

Dai tre moschettieri, con Manuel Bortuzzo, all’inizio dell’avventura al GF Vip, alle tensioni nella casa più spiata dagli italiani, che proseguono anche dopo la fine del reality. Aldo Montano ed Alex Belli sono intervenuti nel corso della puntata del 14 aprile dell’Isola Party e sono stati protagonisti di uno scambio di battute al vetriolo.

Nella circostanza l’attore ha riferito che sarebbe pronto a tornare su L’Isola dei Famosi dopo l’esperienza fatta nel 2015 quando sbarcò a Cayo Cochinos con Le Donatella, vincitrici del programma, Cecilia Rodriguez, Valerio Scanu e Rocco Siffredi tra gli altri.

In diretta da Santo Domingo ha raccontato del buon feeling che si era creato con l’audace attore.

“Lo ringrazierò sempre perché io mi sentivo piccolo davanti a lui e, mentre conversava con Alessia Marcuzzi, mi disse che ero super anche in quello” – ha scherzosamente affermato il 39enne che si è ‘candidato’ per una nuova esperienza in Honduras per creare un po’ di scompiglio prendendo spunto da ciò che accade nella versione spagnolo de L’Isola. “A Supervivientes c’è Capitan Morgan che ha il compito di fare dispetti e scombussolare i piani dei naufraghi”.

Montano: 'Alex non è stato sportivo con me, la sua era tutta un recita'

Le esternazioni di Alex Belli non sono passate inosservate e subito dopo Aldo Montano è tornato su quanto dichiarato dall’ex compagno di avventura al GF Vip. “È capace di prendere un aereo da Santo Domingo per andare a L’Isola” – ha riferito il campione olimpico di Atene 2004.

Magari si fa una settimana pure lì”. Il livornese ha poi spiegato che con lui l’attore non si è comportato in maniera sportiva. “Mezzo sportivo? Fai anche meno e con me di certo non lo è stato sia in casa che in studio. La sua era tutta una recita” – il duro affondo dell’ex sciabolatore che ha sottolineato che la recitazione artistica di Belli è stata di gran lunga superiore a quella di Delia Duran e Soleil Sorge.

“Sei mesi di superca….. “ - ha rimarcato in maniera provocatoria con Alex che ha replicato alle stoccate via Twitter: “Caro il mio Aldo Montano ti ricordo che senza il mio intrattenimento avremmo parlato delle partite a biliardo”.