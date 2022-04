È ormai quasi giunta alla conclusione, prevista per il 29 aprile, la sesta stagione de Il Paradiso delle Signore, serie televisiva ambientata nella Milano degli anni ‘60. La soap opera, seguita da numerosi telespettatori, va in onda dal lunedì al venerdì, su Rai 1, alle ore 15.55.

Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse dall’11 al 15 aprile, rivelano che ci saranno intensi colpi di scena. In particolare, Gemma Zanatta proverà a riconquistare il suo ex fidanzato Marco di Sant’Erasmo, con il beneplacito della contessa Adelaide; quest’ultima vedrà Umberto e Flora scambiarsi un bacio.

Marco, invece, confesserà apertamente i propri sentimenti a Stefania Colombo.

Trame fino al 15 aprile de Il Paradiso delle Signore: Gemma è convinta che il suo fidanzamento con Marco sia finito a causa di Stefania

Prima della cena organizzata da Adelaide in villa Guarnieri, Marco di Sant’Erasmo lascia Gemma Zanatta. La ragazza è convinta che il motivo della rottura sia Stefania Colombo.

Stefania, infatti, dopo aver scoperto che Gloria Moreau fosse sua madre, era stata ospite di Marco nella foresteria della villa. Questo ha spinto i due ad avvicinarsi sempre di più, dal momento che il giornalista era l’unico a conoscenza delle reali ragioni del turbamento emotivo di Stefania.

Il rapporto tra Marco e Gemma entra in crisi.

Nel frattempo, quest’ultimo confessa apertamente i propri sentimenti a Stefania. La giovane Zanatta, tuttavia, non è una ragazza che si arrende facilmente: decide di fare di tutto per riconquistare il suo ex fidanzato. La contessa la sostiene nell’impresa.

Anticipazioni dall’11 al 15 aprile de Il Paradiso delle Signore: Flora lascia villa Guarnieri

Flora, dopo la notte di passione trascorsa con Umberto durante l’assenza di Adelaide da Milano, è diventata sempre più insofferente dinnanzi alle effusioni tra il Commendatore e la Contessa. La giovane stilista, infatti, si è innamorata di Guarnieri.

Sperando in un po’ di conforto e comprensione, ha confessato questo suo sentimento alla sua amica Ludovica Brancia: quando Umberto ne viene a conoscenza, rimprovera Flora.

Quest’ultima è stata imprudente e il Commendatore teme che la notizia possa giungere alle orecchie di sua cognata Adelaide. D’altronde, la contessa aveva già iniziato ad avere dei sospetti sulla natura del rapporto tra Flora e Umberto. La stilista decide così di lasciare villa Guarnieri.

Il Paradiso 6, spoiler puntate dall’11 al 15/4: Adelaide assiste al bacio tra Flora e Umberto

Adelaide di Sant’Erasmo, sempre attenta ai dettagli, aveva già notato i nuovi e preziosi orecchini di Flora Gentile Ravasi. Questo l’aveva insospettita ed indotta ad indagare.

Dopo aver scoperto che l’artefice di questo regalo era suo cognato Umberto, aveva iniziato a dubitare sulla natura del rapporto tra quest’ultimo e Flora.

Tuttavia, il cognato l’aveva rassicurata, raccontandole una mezza verità. Ciò aveva portato la contessa a scusarsi con la stilista e insistere affinché quest’ultima rimanesse a vivere con loro.

In un primo momento Flora decide di restare, in seguito, però, si rende conto che è arrivato per lei il momento di lasciare villa Guarnieri. Pertanto Umberto, dispiaciuto per la scelta presa dalla giovane Ravasi, la rincorre, nella speranza di farle cambiare idea. Tra i due arriva un momento che entrambi, per lungo tempo, avevano rimandato: si scambiano un agognato e appassionato bacio, il tutto sotto gli occhi della contessa. Presi dall’intensità del momento, Umberto e Flora non si accorgono della presenza di Adelaide che li sta osservando.