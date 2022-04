Sono passate quasi quattro settimane da quando è cominciata la fase serale di Amici: giovedì 7 aprile ci sarà una nuova registrazione, quella che verrà trasmessa su Canale 5 sabato 9. I fan del talent-show, però, guardano anche i daytime e non solo gli appuntamenti in prima serata: i più attenti hanno notato che c'è un allievo che spicca su tutti gli altri nei pomeridiani che vanno in onda da lunedì al venerdì, ovvero Nunzio Stancampiano.

Il protagonista assoluto del daily di Amici

Quando il serale di Amici sta per tagliare il traguardo del suo primo mese di messa in onda su Canale 5, i telespettatori non possono non notare quanto la redazione stia puntando su un allievo che fino a poche settimane fa sembrava una "comparsa".

Nunzio Stancampiano, infatti, è entrato nella scuola a pochi giorni dall'assegnazione delle maglie per il serale e come sostituto dell'infortunato Mattia Zenzola. La scelta di Raimondo Todaro di affidare il banco di latinoamericano ad un suo ex alunno (il ragazzo ha avuto il siciliano come insegnante sin da piccolissimo), aveva fatto storcere il naso ai tantissimi sostenitori del pugliese che ha dovuto abbandonare il programma per una microlesione al piede.

Con il passare delle settimane, e grazie ai daytime che sono stati trasmessi in tv nell'ultimo periodo, il danzatore è riuscito nel difficile intento di entrare nel cuore del pubblico e in quello degli addetti ai lavori.

Le tante facce del ballerino di Amici

Chi segue quotidianamente le puntate di Amici che vanno in onda subito dopo Uomini e Donne, avrà certamente notato che Nunzio è quasi sempre protagonista.

Non c'è daytime, infatti, in cui il ballerino non venga tirato in ballo per qualche ragione, legata al suo ruolo all'interno della scuola oppure ai rapporti che ha instaurato con i compagni di classe.

L'appuntamento che è stato trasmesso in tv il 5 aprile, ad esempio, ha mostrato varie sfaccettature del "latinista", a partire da quella inedita di consigliere.

Dopo aver preso da parte Carola, il siciliano le ha fatto un discorso motivazionale che aveva lo scopo di farla esporre di più, di non aver paura del giudizio altrui.

I telespettatori hanno apprezzato le parole che Nunzio ha rivolto alla collega, soprattutto per il tatto e la dolcezza che ha usato con lei su un argomento che sembra toccarla molto.

I video per la maestra di Amici

Nunzio è anche al centro delle dinamiche del programma per i guanti di sfida che riceve settimanalmente: l'ultima prova che il giovane ha dovuto preparare in vista della quarta puntata serale, è quella che lo vede contrapposto a Michele su una coreografia di danza moderna che contiene molti elementi di classico.

Sempre nel corso del daytime di martedì 5 aprile, il ballerino del team Cuccarini-Todaro è stato mostrato in un momento di paura. LDA ha deciso di fare uno scherzo ai propri compagni di stanza fingendosi sonnambulo: se Albe ha reagito col sorriso a questo siparietto, Stancampiano si è detto spaventato ed ha chiesto più volte l'intervento della produzione.

La fine delle puntate pomeridiane, poi, da una decina di giorni è dedicata ai tutorial che Nunzio ha registrato per far capire alla maestra Celentano in cosa consiste lo stile di danza latinoamericano. Di recente, inoltre, la redazione di Amici ha fornito all'allievo un manichino della professoressa Alessandra, col quale lui interagisce e balla durante i video.

Nunzio, dunque, è uno dei protagonisti assoluto di questa fase del talent-show e lo rimarrà almeno finché non sarà eliminato dalla gara: sabato scorso ha rischiato grosso finendo al ballottaggio con Leonardo, collega di latinoamericano.