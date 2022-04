Da settimane alcuni siti e riviste di Gossip parlano di un possibile ritorno di Giorgio Manetti a Uomini&Donne. Negli ultimi giorni, poi, alcuni giornalisti hanno informato i curiosi del fatto che l'ex cavaliere avrebbe contattato Maria De Filippi per chiedere di essere reinserito nel cast fisso del Trono Over. Attraverso un post che ha caricato su Instagram, l'ex di Gemma Galgani ha smentito tutto, anzi ha parlato del dating-show con distacco definendolo "quel programma".

Novità sul 'Gabbiano' di U&D

I settimanali di gossip non hanno mai smesso di occuparsi di Giorgio Manetti: anche se manca dalla televisione da anni, il toscano è spesso e volentieri al centro dell'attenzione mediatica per interviste che rilascia oppure per rumor che circolano sulla sua vita.

L'ultima indiscrezione che era trapelata sullo storico cavaliere di U&D, riguardava un suo possibile rientro nel cast ufficiale: si era vociferato che il "Gabbiano" avrebbe contattato personalmente Maria De Filippi per chiederle un'altra chance.

A distanza di qualche giorno dalla diffusione in rete di questo rumor, l'ex di Gemma ha deciso di esporsi per commentarlo, arrivando a lanciare una frecciatina piuttosto velenosa al programma del quale è stato protagonista assoluto per un lungo periodo, ma che lui stesso ha lasciato perché stanco delle continue critiche che riceveva soprattutto da parte dell'opinionista Gianni Sperti.

Lo sfogo social dell'ex volto di U&D

Sul profilo Instagram di Giorgio, dunque, nelle scorse ore è stata pubblicata la foto della copertina di una rivista scandalistica che titolava: "Di nuovo single, Manetti si appella a De Filippi.

Maria, aiutami a trovare un amore".

La didascalia che accompagna questo post, però, altro non è che la smentita del diretto interessato alle chiacchiere che da settimane circolano sul suo conto e sul dating-show al quale ha partecipato per tanto tempo.

"Eccoci di nuovo con un'altra enorme baggianata. Non è assolutamente vero.

Tutto falso. Io non ho mai autorizzato questa intervista e neanche la mia foto. Non è vero neppure che ho contattato Maria per tornare in quel programma", ha affermato l'uomo toscano sui social network.

L'ex cavaliere del Trono Over di U&D ha chiuso il suo messaggio rivolgendosi direttamente alle oltre 100mila persone che lo seguono sul web: "Tirate voi le conclusioni".

Negli studi di U&D si parla ancora di Ida e Riccardo

Giorgio, dunque, non ha intenzione di tornare a Uomini e donne a distanza di molti anni dalla sua ultima apparizione. I fan del format Mediaset, dunque, dovranno rassegnarsi all'idea che non ci sarà più un confronto pubblico tra Manetti e Gemma Galgani.

La redazione del dating-show, però, ha cercato di spiazzare ugualmente i telespettatori riaccogliendo in studio un altro storico cavaliere del Trono Over.

Oggi, mercoledì 6 aprile, è andata in onda la puntata quasi interamente dedicata al ritorno di Riccardo Guarnieri e alla reazione che Ida Platano ha avuto nel ritrovarselo di fronte dopo un anno.

I due si sono subito resi protagonisti di un battibecco sul loro passato, un siparietto identico a quelli che proponevano quando erano una coppia oppure quando partecipavano entrambi alla trasmissione.

Per smorzare la tensione, poi, Maria De Filippi ha chiesto agli ex di ballare e la dama non è più riuscita a trattenere la commozione.

"Certi amori sono per sempre", ha detto la parrucchiera con le lacrime agli occhi e visibilmente contenta di aver ritrovato il pugliese dopo tanto tempo.

Stando alle ultime anticipazioni, però, Riccardo non intende tornare con Ida, e lo dimostrerà uscendo subito con un'altra donna del parterre.