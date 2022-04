Le anticipazioni che stanno circolando sulla quinta puntata del serale di Amici, hanno creato parecchio scalpore sui social network. In pochi si aspettavano che Carola Puddu venisse eliminata a metà percorso e senza che le venisse realmente riconosciuto tutto il suo talento nella danza. A prendere le parti dell'allieva sono tantissimi spettatori, che sul web stanno protestando per la sua uscita con commenti negativi rivolti a chi è ancora in gara, alla giuria e al programma in generale.

L'ira dei fan di Amici per l'eliminazione del quinto serale

La quinta puntata del serale di Amici andrà in onda sabato 16 aprile, ma è stata registrata mercoledì 13. In rete, dunque, sono già disponibili le anticipazioni dettagliate su quello che è successo in studio e anche in casetta al termine delle riprese.

Il meccanismo è cambiato e da due eliminazioni a settimana si è passati a una sola, soprattutto a fronte del numero di allievi ancora in gara (sono 10 e mancano quattro appuntamenti alla finalissima).

Alla fine di ogni manche un membro della squadra perdente va al ballottaggio: dopo le solite tre partite, la giuria viene chiamata a decidere chi resta e chi va a casa tra i talenti in bilico.

A differenza delle precedenti puntate, stavolta Stefano, Stash ed Emanuele Filiberto si sono ritrovati di fronte tre ragazzi (uno per ogni team del cast): Dario, Serena e Carola.

Il verdetto nella casetta di Amici

Le anticipazioni fanno sapere che Serena è stata salvata per prima, mentre Carola e Dario si sono esibiti ancora davanti alla giuria per cercare di restare in gioco.

Rientrati in casetta dopo la registrazione, i ragazzi hanno conosciuto il verdetto del ballottaggio dalla viva voce di Maria De Filippi.

L'unica eliminata della quinta puntata del serale di Amici è stata Carola Puddu, ballerina classica apprezzatissima sia dalla maggior parte dei professori, che dal pubblico a casa.

Nell'apprendere dell'uscita della sarda dalla scuola, molti fan si sono esposti sui social network per protestare contro chi ha causato quella che secondo loro è una vera "ingiustizia".

Su Twitter, in particolare, sono stati pubblicati tantissimi commenti negativi sul talent show, sui tre giudici e su alcuni alunni ancora in gioco che sono ritenuti meno bravi della danzatrice del team Zerbi-Celentano.

Addio doloroso ad Amici: anche Luigi in lacrime

Dopo aver saputo che Carola ha perso il ballottaggio contro Dario ed è stata eliminata da Amici, sui social è montata una protesta che è possibile riassumere in un paio di commenti.

"Ballottaggio tra Carola e Dario ma Albe, Serena e Nunzio stanno ancora là dentro. Ridicoli", "Carola è uscita. Io sono senza parole. Posso solo dire che schifo. Amici è diventato un circo e noi che lo guardiamo siamo i clown più ridicoli. Carola per me hai vinto tu: hai un pezzo del mio cuore e ti auguro solo il meglio, devi brillare stellina", questi sono solo alcuni dei pareri che gli spettatori del talent show hanno espresso su Twitter a favore della ballerina eliminata al termine della quinta puntata.

Un particolare che alcuni fan non stanno prendendo in considerazione è che né Nunzio né Albe sono stati nominati dai professori per un eventuale spareggio: Alessandra Celentano, ad esempio, ha deciso di "risparmiare" il ballerino di latino dopo averlo visto gareggiare per due settimane consecutive e per preservare il suo stato di salute.

I giudici, comunque, sono stati indecisi fino all'ultimo sul ballerino da mandare via: quando si sono ritrovati di fronte Carola, Dario e Serena, i tre non si sono messi d'accordo subito sul primo allievo da salvare. Solo dopo essersi consultati fuori dagli studi, Stefano, Stash ed Emanuele Filiberto hanno votato per Carella, condannando al ballottaggio gli altri due talenti.