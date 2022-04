Pronta un'altra settimana di emozionanti anticipazioni su Tempesta d'amore con gli episodi che vanno dal 17 al 23 aprile 2022, come sempre in onda su Rete 4 nel preserale. Non sono tempi facili per Cornelius, che da un momento all'altro rischia di finire in prigione. Determinato a non arrendersi a una sorte che non si merita, prenderà una decisione inaspettata, ma Selina non sarà pronta a stare al suo fianco. Un'altra scelta che lascerà attoniti i telespettatori è quella di Ariane, non certo dedita ad azioni generose.

Tempesta d'amore anticipazioni puntate italiane

Nei prossimi episodi di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 17 al 23 aprile, Max sarà ancora desideroso di provare sport pericolosi. Attirato dal provare un volo di parapendio, fingerà di essere malato per assentarsi dal lavoro. Peccato che Werner lo scopra e lo richiami ufficialmente.

I guai per Max non sono finiti, perché all'hotel si presenterà una certa Ilona, che dovrà dare una valutazione ai servizi del Furstenhof. Ilona, però sembrerà interessarsi più che altro ad Andrè, circostanza che farà insospettire Rosalie.

Cornelius dice addio a Selina e Maja

Le anticipazioni di Tempesta d'amore della settimana pongono l'attenzione su Cornelius, in fuga dalla polizia.

Grazie a Maja, che riesce ad avvisarlo in tempo, si rifugia nel capanno degli attrezzi di Florian per guadagnare qualche ora.

In questo luogo ameno, Cornelius prepara la sua fuga per il Sud America, convinto che Selina voglia seguirlo e iniziare una nuova vita con lui. Purtroppo il suo sogno viene infranto. Selina non se la sente di lasciare tutto e vivere come una fuggitiva, anche perché i suoi sentimenti nei confronti di Cornelius non sono così forti come prima.

Christoph avrà il cuore spezzato dopo la separazione da Selina, ma una chiamata inaspettata lo porterà a partire all'improvviso.

Ariane tradisce Erik, spoiler Tempesta d'amore

Sconvolta, Selina si sfoga con Ariane, anche se la loro amicizia è ancora in bilico. Come raccontano le nuove anticipazioni di Tempesta d'amore, un'inaspettata Kalemberg sarà pronta a denunciare Erik per salvare Cornelius, ma poi ci ripenserà.

Erik, infatti, sorprenderà Ariane con una romantica cena e quest'ultima non se la sentirà di denunciarlo dopo tutto quello che ha fatto per lei. Kalemberg farà di peggio, scaricando ogni responsabilità su Florian. Sarà compito suo convincere il fratello a costituirsi.

A spiazzare tutti nelle prossime puntate settimanali di Tempesta d'amore sarà lo stesso Cornelius che, stremato, si consegnerà alle autorità.

Infine ci sarà una riappacificazione tra Benni e Cornelia. Il giovane si scuserà con la madre per averle detto di aver rovinato la loro famiglia e con il cuore in pace partirà con Alfons in moto per un lungo giro, come sognava di fare da tanto tempo.