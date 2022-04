Sabato 10 aprile, su Canale 5, è andata in onda la quarta puntata del Serale di Amici 21. Come ogni settimana, Fabrizio Prolli - ex ballerino professionista del talent show di Maria De Filippi - ha commentato con i suoi follower social le esibizioni degli allievi. In una delle sfide tra Michele e Dario, il 36enne si è detto in disaccordo con le idee della maestra Celentano.

Le parole di Prolli

Fabrizio Prolli in passato ha vestito i panni di ballerino professionista ad Amici. Dunque, conosce molto bene le dinamiche del talent show condotto da Maria De Filippi.

Dopo avere attivato la funzione domande, su Instagram, il coreografo ha risposto ai quesiti dei suoi follower riguardante la quarta puntata del Serale di Amici 21.

Un utente ha chiesto al 36enne, se fosse d'accordo sul guanto di sfida lanciato dalla maestra Celentano a Michele (suo allievo) e Dario (allievo di Veronica Peparini). Fabrizio Prolli ha sostenuto che l'allievo della Celentano sia molto bravo con belle linee. Tuttavia, l'esercizio di dimostrazione tecnica ad ostacoli non era in stile "modern". A detta del 36enne, la prova era un misto tra modern, jazz e neoclassico. In disaccordo con la storica insegnante di danza classica di Amici, Prolli ha affermato: "Dire che Dario non è versatile o che ha fatto male la prova dimostra che quando un insegnante vuole difendere a tutti i costi il suo allievo, tende un po' a mettere i paraocchi".

Infine, l'ex ballerino del corpo di ballo del talent show ha ribadito che trovare un ballerino versatile come Dario è veramente difficile nell'ambito della danza.

Il commento sullo scontro Celentano-Dario

Un utente ha domandato a Fabrizio Prolli cosa pensasse dello sfogo avuto in puntata da Dario. Il 36enne ha sostenuto che l'allievo di Peparini è molto giovane: "Avrà avuto un momento come succede a tutti i ragazzi giovani".

Tuttavia, il diretto interessaro ha precisato che bisogna sempre essere educati durante un confronto-scontro. Nel caso di Dario, il coreografo è convinto che l'allievo si sia solamente fatto prendere dalla voglia di ballare e dimostrare il suo talento.

Il coreografo sbotta con gli hater di Serena

Di recente, Serena (allieva del team Cuccarini-Todaro) è stata presa di mira sui social da alcuni "leoni da tastiera".

Su Instagram, un follower ha chiesto a Fabrizio Prolli cosa pensasse dell'onda d'odio che ha investito la giovane ballerina.

Il 36enne - ex marito di Veronica Peparini - ha chiesto ai suoi fan di andare a vedere l'intervento fatto da Fabri Fibra a Le Iene sugli hater: "Sono dei poracci. Il male di questi ragazzi sono proprio i fandom". A detta del ballerino, oggi applaudono i loro beniamini e li difendono come fossero loro parenti ma nel momento in cui non sono più di moda sono i primi ad andare contro: "Frustrati".