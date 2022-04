Cosa riserverà il palinsesto estivo del daytime di Canale 5? Al momento non c'è ancora nulla di certo, ma pare che le dizi turche potrebbero essere ancora delle grandi protagoniste. Secondo alcune indiscrezioni sui teleschermi della rete ammiraglia Mediaset potrebbe arrivare Ada Masalı, serie tv protagonista della stagione televisiva 2021 del canale turco Star Tv. C'è da segnalare che Mediaset ha già acquistato la dizi per il mercato spagnolo e magari nel 2022 potrebbe decidere di portarla anche in Italia.

Ada Masalı potrebbe arrivare su Canale 5

Il palinsesto primaverile televisivo si avvia verso la conclusione e già si inizia a pensare a quello estivo, quando la maggior dei programmi televisivi chiuderanno i battenti per andare in vacanza. Anche Mediaset subirà dei grossi cambiamenti, soprattutto nel pomeriggio, visto che per nove mesi, particolarmente il daytime di Canale 5, viene occupato dai programmi di Maria De Filippi.

Solitamente nell'estate della rete ammiraglia Mediaset arrivano delle serie turche. Al momento non si hanno ancora delle certezze, ma sembrerebbe che potrebbe arrivare Ada Masalı, una Serie TV di genere romantico, lunga 25 episodi, andata in onda nel 2021 sul canale televisivo turco Star Tv.

Ada Masalı: la storia di Haziran e Poyraz

La serie vede come protagonisti Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz, nel rispettivo ruolo di Haziran Sedefli e Poyraz Ali Özgür. La serie racconta la storia di Haziran, una ragazza abituata alla frenesia della città che per lavoro va nell'Isola delle rondini. Qui incontra Poyraz, un ragazzo dal carattere molto particolare, che ama la natura selvaggia e la tranquillità dell'isola.

Haziran viene mandata dalla sua azienda nell'isola proprio per convincere Poyraz a vendere le sue terre. Grazie a questi avvicendamenti, le vite dei due protagonisti si incroceranno.

La serie è andata in onda in Turchia dal 15 giugno 2021 all'11 dicembre 2021. Come già preannunciato, non è ancora certo se Ada Masali arriverà in Italia, però c'è da segnalare che Mediaset España ha già acquistato la serie e l'ha già trasmessa sul canale Divinity (stessa cosa ha fatto con Aşk Mantık İntikam) e chissà: magari potrebbe decidere di portarla su Canale 5, si attendono conferme.

L'amore nato sul set tra Ayça Ayşin Turan e Alp Navruz

Una cosa che piace ai fan della serie è anche l'amore che è nato nella realtà tra i due protagonisti di Ada Masalı. Infatti, intorno alla fine del 2021, hanno confermato alla stampa l'inizio della loro storia d'amore. Alp Navruz ha parlato di "una bella amicizia e di un buon sodalizio lavorativo" che piano, piano si è trasformato in qualcosa di più: "Per ora va bene, sta andando bene e siamo contenti".