Nei giorni scorsi tutte le anticipazioni di Amici 21 sulla sesta puntata del serale avevano annunciato che Nunzio sarebbe stato l'eliminato del 23 aprile. In realtà alla fine, contro ogni aspettativa, durante la messa in onda avvenuta su Canale 5 Maria De Filippi ha annunciato che a dover lasciare la scuola sarebbe stato il cantante LDA, all'anagrafe Luca D'Alessio.

Le parole di Maria dopo l'eliminazione di LDA da Amici

Dopo aver annunciato il nome dell'allievo che avrebbe dovuto lasciare la scuola di Amici, Maria De Filippi ha poi speso qualche parola carina nei confronti di Luca.

In particolar ha voluto precisare che il cantante, nonostante sia figlio d'arte, non è mai stato raccomandato dal padre. Anzi, grazie all'esperienza fatta all'interno del talent, ha avuto modo di farsi conoscere in quanto Luca e non più come figlio di Gigi D'Alessio. Secondo la conduttrice, ora il giovane è riuscito a lasciare il segno, creando la propria identità che gli permetterà di intraprendere il suo personale percorso artistico anche al di fuori della scuola.

Nel salutare la "padrona di casa", LDA ha detto: "Maria, ti volevo ringraziare, mi hai fatto diventare Luca. Tramite me hai fatto aprire gli occhi a tante persone". A tali parole, la conduttrice ha spezzato una lancia in suo favore, affermando: "Ti volevo dire che tuo padre non mi ha mai fatto una chiamata, per dirmi di aiutarti o altro".

Inoltre, ha proseguito spiegando quanto accaduto prima del suo ingresso nella scuola: "Ti ricordi che ai casting ho detto di chi eri figlio? Volevo che questa cosa fosse trasparente, perché hai fatto i casting come tutti gli altri".

La reazione di Nunzio dopo la sesta puntata del serale di Amici 21

Nunzio, poco prima che Maria annunciasse il nome dell'eliminato, credeva fortemente di dover essere lui a salutare tutti.

Particolare è stata la sua reazione nel momento in cui ha sentito pronunciare il nome del suo amico LDA: "Non deve uscire Luca. Non merito di stare qua, devi stare qua tu. Ma perché devi uscire tu?".

Per calmare Nunzio, è intervenuta la conduttrice stessa, la quale ha fatto presente al ballerino che era irrispettoso nei confronti di LDA, il quale meritava di essere lui al centro delle attenzioni per poter salutare i suoi compagni.

In particolare Maria ha detto: "La giuria ha votato così. Nunzio, scusami se mi permetto. Io capisco l'atteggiamento con cui lo stai facendo, però devi essere rispettoso di Luca".

Anche lo stesso Luca ha fatto capire al ballerino che, in realtà, da tempo si era spenta la luce nei suoi occhi e che sapeva che sarebbe stato eliminato. Sentiva, infatti, che il suo percorso fosse già completo e che non aveva nient'altro da perdere: "È palese agli occhi di tutti il fatto che non sono più Luca, quello del pomeridiano non c'è più". Pertanto, secondo lo stesso Luca, era giusto che fosse Nunzio quello a continuare il suo percorso all'interno della scuola.

Le anticipazioni diffuse nei giorni scorsi non si sono confermate corrette

L'eliminazione di LDA e il salvataggio di Nunzio smentisce tutte le anticipazioni pubblicate su alcuni profili social, tra i quali Amicii_news, e riprese da tutte le testate che seguono il talent condotto da Maria De Filippi. Secondo le indiscrezioni che circolano da mercoledì scorso, infatti, sarebbe dovuto essere Nunzio l'eliminato della sesta puntata del serale del 23 aprile, invece alla fine le cose non sono andate come previsto ed è stato Luca ad abbandonare la scuola.