Sabato 23 aprile andrà in onda la sesta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi e dalle anticipazioni apparse in rete, si viene a sapere che l'eliminato sarà Nunzio Stancampiano. Il ballerino riceverà il verdetto in Casetta, dopo di che tutti i suoi compagni scoppieranno in lacrime.

Nunzio è l'eliminato del Serale di Amici del 23 aprile

La registrazione della nuova puntata del Serale di Amici è avvenuta lo scorso 20 aprile. Ancor prima della messa in onda prevista per sabato 23 aprile in prima serata su Canale 5, è già apparso in rete il nome del nuovo allievo eliminato.

Stando a quanto riportano le varie anticipazioni disponibili sul web, sarà Nunzio Stancampiano a dover abbandonare Amici 2021.Il giovane ballerino di latino americano perderà il ballottaggio finale contro LDA, altro grande talento in campo musicale. Una lotta da due degli allievi più apprezzati dal pubblico a casa. Ed infatti non sono mancate le polemiche sui social, da parte degli utenti che hanno ritenuto ingiusto questo ballottaggio.

Nunzio lascia Amici, i compagni scoppiano in lacrime

In sostanza, parte del pubblico di Amici ha criticato l'operato della giuria. Stash, Emanuele Filiberto e Stefano De Martino, non sembrano convincere i telespettatori. Il pubblico spesso e volentieri non concorda con i giudizi espressi dai tre giurati.

Leggendo molti dei commenti apparsi sui social in queste ore, anche in questa sesta puntata, il pubblico non apprezzerà affatto l'esito finale. Nunzio ad esempio, entrato ad Amici solo poche settimane prima dell'inizio del Serale, ha conquistato tutti con la sua simpatia e la sua ironia. I suoi tutorial di danza dedicati alla maestra Celentano hanno spopolato in rete.

Per questo è per il suo talento, l'eliminazione di Nunzio è un duro colpo non solo per i fan ma anche per il programma stesso. Basti pensare che, poco prima di lasciare definitivamente la Casetta, i compagni di Nunzio sono scoppiati a piangere. Da notare che, nelle scorse settimane, Nunzio è stato sempre in prima linea per incoraggiare l'eliminato di turno.

Ora, ironia della sorte, si ritrova lui dall'altra parte.

Chi è Nunzio, il 19enne allievo di Raimondo Todaro

Sbirciando in po' nella biografia di Nunzio, si sa che il ballerino è originario della provincia di Catania. Sin da quando era piccolo, il suo maestro di danza è stato Raimondo Todaro, il coach che ha poi reincontrato proprio ad Amici. Da anni, Nunzio partecipa a competizioni di ballo latino americano in tutto il mondo ed è arrivato anche alla finale dei Campionati Europei del 2019.