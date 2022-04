Cambio giuria alla terza puntata del serale di Amici 2022. Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, tornerà in onda questo sabato 2 aprile con il terzo attesissimo appuntamento in prime time su Canale 5.

I colpi di scena non mancheranno e, uno di questi avrà a che fare proprio con una piccola rivoluzione in giuria. Questa settimana, infatti, non sarà presente in studio Stash e al suo posto arriverà una "vecchia conoscenza" del programma, Sabrina Ferilli.

Stash assente in studio: cambio giuria alla terza puntata di Amici 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla terza puntata di Amici 2022 rivelano che ci sarà un cambio giuria al serale.

Stash, che anche quest'anno è uno dei membri della giuria al fianco di Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto Di Savoia, non ha potuto partecipare alla registrazione dello show.

Il cantante, leader dei The Kolors (band lanciata proprio ad Amici) ha contratto il Covid-19, motivo per il quale è stato costretto ad assentarsi e quindi non ha potuto prendere parte alla registrazione della terza puntata.

Al suo posto, per questa settimana, Maria De Filippi ha scelto di richiamare una "vecchia giurata" del talent show di Canale 5.

Al posto di Stash arriva Sabrina Ferilli al serale di Amici 2022

Trattasi dell'attrice Sabrina Ferilli che, in diverse edizioni precedenti di Amici, ha avuto modo di partecipare allo show come membro della giuria.

Un ritorno che sicuramente non passerà inosservato, dato che Maria De Filippi ha preparato un bel po' di sorprese alla sua amica speciale, tra cui anche la presenza in studio di Giovannino, che tornerà per dare filo da torcere all'attrice romana, con i suoi consueti scherzetti che animeranno la serata.

In attesa di scoprire come se la caverà Sabrina Ferilli come giurata di questa ventunesima edizione del talent show Mediaset, resta da capire se per la quarta puntata Stash riuscirà a negativizzarsi oppure se ci sarà il ritorno dell'attrice.

Cosa succederà alla terza puntata di Amici 21 del 2 aprile: eliminato e ballottaggio finale

E poi ancora, le anticipazioni di questa terza puntata del serale di Amici 2022 in programma sabato 2 aprile su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per due eliminazioni definitive.

Al termine della prima manche di questa settimana, si assisterà all'uscita di scena del cantante John Erik, che dovrà abbandonare definitivamente la gara.

A seguire, poi, al termine delle altre due manche ci sarà il ballottaggio tra Leonardo e Nunzio. Uno dei due dovrà dire addio per sempre al talent show di Maria De Filippi e non potrà accedere alla quarta puntata del serale, in programma sabato 9 aprile sempre su Canale 5.

Tra gli ospiti di questa settimana, oltre a Sabrina Ferilli e Nino Frassica, ci sarà anche il cantautore Fabrizio Moro, anche lui ben noto al pubblico di Amici per la sua partecipazione allo show nelle vesti di professore di canto.