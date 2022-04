Nuove anticipazioni su Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra e ambientata nel ricco quartiere spagnolo di Acacias. Le trame delle nuove puntate, provenienti direttamente dalla Spagna, si soffermano su Natalia Quesada, interpretata dall'attrice Astrid Janer. Nel dettaglio, la ragazza confiderà a Genoveva Salmeron (Clara Garrido) di temere molto Marcos Bacigalupe a causa di un episodio spiacevole del passato.

Una vita: Natalia viene arrestata dalle guardie civili

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente su Canale 5, rivelano che Natalia farà una sconcertante rivelazione in prigione.

Tutto inizierà quando la ragazza verrà arrestata dalle guardie civili poiché ritenuta una spia al servizio dei tedeschi per ottenere informazioni contro la Francia durante la Prima Guerra Mondiale. Marcos, infatti, corromperà il diplomatico Pierre Carron con una cospicua somma di denaro per far denunciare Quesada e spingere gli alti funzionari del suo Stato a condannarla a morte. Purtroppo Bacigalupe lo farà in quanto convinto che la donna abbia avvelenato con un composto di arsenico la sua adorata Felicia (Susana Sotelo), in realtà uccisa dalla domestica Soledad Lopez per gelosia. Per questo motivo Felipe deciderà di prendere la difesa della sorella di Aurelio.

Genoveva scopre che Marcos aveva abusato della sua amica

Nelle puntate spagnole di Una vita, Genoveva capirà che la sua amica parla nel sonno di Marcos. Natalia, a questo punto, confiderà alla dark lady di aver paura dell'impresario visto che in Messico aveva abusato di lei.

In questo modo Salmeron capirà che Bacigalupe è un uomo molto pericoloso.

A tal proposito, la sorella di Aurelio comunicherà all'amica che suo fratello è all'oscuro di cosa le ha fatto il padre di Anabel, in quanto teme la sua reazione. Genoveva, a questo punto, prometterà di tenere la bocca cucita sul terribile segreto.

La sorella di Aurelio rilasciata grazie alla dark lady

Natalia verrà rilasciata dopo il pagamento di una cauzione da parte di Genoveva e verrà messa in guardia sulla buona fede ella dark lady da Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), rea secondo lui di essere una doppiogiochista.

Dall'altra parte Salmeron farà credere Quesada di aver ricevuto delle avance minacciose da parte di Marcos. Quale saranno le intenzioni della cattivona di Acacias 38? L'amicizia che nutre verso Natalia è veramente sincera?

Non resta che attendere le prossime puntate della soap opera per vedere come evolverà questa storyline.