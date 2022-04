Prosegue la messa in onda della soap opera iberica Una vita. Le anticipazioni degli episodi in onda su Canale 5 dal 17 al 23 aprile 2022, dicono che Aurelio Quesada chiederà la mano di Anabel Bacigalupe, sapendo che con questo suo gesto entrerà ancor di più in guerra con il padre della fanciulla. La domestica Soledad López a seguito di un’aggressione verrà a conoscenza di rischiare grosso, per il fatto di essere stata un’anarchica in passato.

Anticipazioni Una vita, dal 17 al 23 aprile: Anabel chiede del tempo ad Aurelio per sposarlo

Nelle puntate che occuperanno la rete ammiraglia Mediaset da domenica 17 a sabato 23 aprile, Felipe tenterà di farsi dare da Mendez delle informazioni sull’aggressione di Natalia: quest’ultima in ospedale riceverà la visita del fratello, che sospetterà che lei sia interessata all’avvocato.

Intanto Anabel litigherà con Quesada, poiché si rifiuterà di sostenere che suo padre Marcos sia coinvolto con ciò che è successo a sua sorella. A questo punto il signor Bacigalupe inviterà Miguel a tornare a lavorare con lui, promettendogli che potrà contare sul suo aiuto per rifare breccia nel cuore di sua figlia: il giovane avvocato dopo aver parlato con il nonno accetterà la proposta di Marcos, con l’obiettivo di proteggere Anabel.

Intanto Roberto dirà a Sabina di essere convinto che Natalia sia stata aggredita su ordine di Marcos. Quest’ultimo invece non picchierà la figlia, per merito dell’intervento provvidenziale di Soledad. A questo punto ad Acacias 38 circoleranno dei pettegolezzi per niente piacevoli sul passato di Bacigalupe a causa di Genoveva, che farà il possibile per apparire una vittima.

Mentre Marcos e Aurelio avranno uno scontro, Soledad consiglierà a Anabel di essere paziente con suo padre. Quest’ultima riceverà una proposta di nozze da Aurelio, che ovviamente sarà consapevole di scatenare la furia di Bacigalupe: la fanciulla accetterà di diventare la moglie di Quesada, ma gli chiederà del tempo per far riconciliare i loro cari.

Successivamente Anabel si scuserà con il padre, e gli prometterà di allontanarsi dai Quesada. Nel contempo Soledad dopo essere stata aggredita da due uomini, non avrà altra scelta oltre a quella di far visita in prigione a Fausto: quest’ultimo dirà alla domestica che la cellula anarchica di cui entrambi facevano parte ha chiesto la sua collaborazione, facendole anche presente che potrebbe rischiare la vita per via del suo rifiuto.

Casilda mette in guardia Alodia da Ignacio, Miguel invita i nonni a costituirsi

Non mancheranno tensioni tra Ramon e Antonito, a causa delle posizioni estremiste di quest’ultimo che non cambierà atteggiamento neanche su invito della moglie Lolita: a cercare di risolvere la situazione ci penserà il signor Palacios. Liberto incoraggerà Servante a riprendere le prove del complesso: quest’ultimo invece convincerà il marito di Rosina a incidere la canzone del gruppo di Acacias.

Casilda insegnerà ad Alodia come si ricamano le iniziali su un fazzoletto. Successivamente Josè Miguel dirà alla moglie Bellita che i vecchi musicisti che dovevano incidere il disco insieme a lei sono deceduti: dopo che Mendez rassicurerà il signor Dominguez riguardo al comportamento di Ignacio, l’indagine verrà chiusa.

A proposito di quest’ultimo, Casilda lo sorprenderà in compagnia di Alodia, che verrà messa subito in guardia sia da Fabiana e dalla domestica di Rosina e Liberto. Il nipote di Bellita avrà uno scontro con losco uomo chiamato Florencio. Josè Miguel per fortuna riuscirà a trovare due giovani chitarristi che si offriranno di accompagnare Bellita nell’incisione del disco, facendola entrare in crisi poiché i diretti interessati non conosceranno nessuna sua canzone. Intanto Mendez sospetterà di Ignacio e Florencio dopo averli visti parlare. Il signor Domiguez stupirà la moglie, nell’istante in cui organizzerà un rinfresco dedicato a lei.

Nel contempo Miguel festeggerà la vittoria della causa per l’eredità di Camino.

Daniela invece dopo aver fatto delle indagini sui viaggi degli Olmedo, incontrerà Roger e verrà alla luce che la giovane lavora sotto copertura per assicurare Sabina e Roberto alla giustizia. Roger farà sapere alla domestica che gli Olmedo si arrabbieranno molto a causa di un articolo uscito su un giornale, riguardante una coppia di banditi che si è data alla fuga. Infine Miguel non perderà tempo per invitare ai nonni a costituirsi.