Sabato 9 aprile andrà in onda la quarta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, registrata ieri pomeriggio, 7 aprile. Anche per questa settimana sono previste ben due eliminazioni. Difatti, man mano che si avvicina la finale, il percorso dei ballerini e dei cantanti della scuola si fa sempre più insidioso e colmo di sfide. Anche questa serata sarà piena di colpi di scena e momenti di forte tensione. Non mancheranno, inoltre, i battibecchi tra i professori. Soprattutto tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, i quali si ritrovano sempre a discutere a causa delle loro divergenze di opinione.

Eliminazioni della quarta puntata del serale di Amici 21

Dopo le varie sfide affrontate nel corso della quarta serata di Amici 21, sono stati eliminati due allievi. Al termine della prima manche, disputata tra la squadra di Zerbi e Celentano contro quella di Todaro e Cuccarini, c'è stata la prima eliminazione diretta prevista per la puntata in questione. In particolare, si tratta di Aisha, la quale ha perso il ballottaggio contro Sissi.

Invece, a seguire, sono state affrontate le altre due manche, durante le quali ha avuto la meglio sempre la squadra di Alessandra e Rudy. Sono finiti al ballottaggio finale sia Nunzio che Crytical. Stando a quanto pubblicato sul profilo social di Amici news, è stato Francesco ad avere la peggio e a dover abbandonare immediatamente la scuola.

Gli eliminati dalla scuola di Amici 21

Fino ad ora, sono stati eliminati diversi allievi nel corso del serale di questa nuova edizione di Amici. Durante la prima serata, sono stati Alice e Gio Montana ad andarsene dal talent. Successivamente, invece, hanno dovuto lasciare la scuola sia Calma che Christian. Nella terza serata hanno avuto la peggio due ballerini: John Erick e Leonardo.

Nel frattempo, prosegue la corsa degli allievi verso la vittoria del talent ideato e condotto da Maria De Filippi. La prossima settimana, infatti, verrà registrata la quinta puntata. Per il momento, però, non è ancora chiaro quante eliminazioni saranno previste prima di arrivare alla temutissima finale.

Il tributo a Piero Sonaglia

Nel corso della registrazione, hanno fatto il loro ingresso in studio in qualità di ospiti speciali, Sangiovanni e Nino Frassica. Inoltre, è stato mostrato un video commovente per rendere omaggio a Piero Sonaglia. Il cameraman è scomparso recentemente dopo aver avuto un malore mentre giocava a calcetto con uno dei suoi figli - il primogenito di 25 anni. Da anni collaborava con Maria De Filippi in trasmissioni quali Amici, Uomini e Donne, Tu si Que Vales e C'è posta per te.

Aveva iniziato la sua carriera molto presto, a soli 21 anni ed è entrato subito nel cuore del pubblico. D'altronde, Piero era diventato un personaggio televisivo a tutti gli effetti, poiché veniva spesso chiamato in studio dalla conduttrice per intervenire in diverse circostanze.

Tantissimi, infatti, i messaggi delle persone che hanno avuto modo di conoscerlo nel corso degli anni. In particolare, Maria De Filippi ha voluto salutarlo pubblicamente con delle parole molto emozionanti: "Ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene".