Si fanno sempre più complicate le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Durante i prossimi appuntamenti, il triangolo amoroso Tra Stefania, Gemma e Marco arriverà ad un punto di svolta. Il giovane di Sant' Erasmo sarà sempre più convinto dei sentimenti che prova verso la sorellastra della sua fidanzata. Allo stesso tempo però, inizieranno anche i primi dubbi della figlia di Veronica. La ragazza, che fino ad ora non aveva intuito nulla riguardo l'interesse sentimentale del suo fidanzato per Stefania, inizierà ad aprire gli occhi.

Flavia invece, proseguirà la sua messa in scena, fingendosi malata.

Spoiler Il Paradiso delle Signore dell'11 aprile: Salvatore non svela ad Anna la data delle nozze

L'11 aprile andrà in onda la prima puntata degli appuntamenti con la nuova settimana de Il Paradiso delle Signore. Salvatore non avrà dubbi che la donna che vuole sposare è proprio Anna, nonostante negli ultimi tempi ci siano stati diversi intoppi per via dell'opposizione della figlia di Imbriani per un possibile trasferimento a Milano. Nonostante ciò, il figlio di Anna non ha perso le speranze. Dopo aver chiuso definitivamente il capitolo Gabriella Rossi, il ragazzo non vede l'ora di convolare a nozze con Anna. Salvo deciderà il giorno delle nozze, ma comunque non lo svelerà subito alla sua amata.

L'intenzione di Salvatore sarà quello di fare una bella sorpresa alla giovane donna.

Flavia proseguirà invece con le sue malefatte che coinvolgeranno anche la figlia. Flavia obbligherà la figlia a mentire sulla sua malattia, che in realtà non è una vera malattia ma soltanto un'invenzione. La giovane Brancia si vedrà così costretta a non raccontare la verità neanche al suo fidanzato Marcello.

Lo scopo dell'ex moglie di Jean Paul sarà quello di far avvicinare la figlia a Ferdinando, un uomo dell'alta società.

Trama Il Paradiso delle Signore, puntata dell'11 aprile: Gemma sospettosa della sorellastra

Per Marco la situazione sembrerà essere ormai chiara: la sua relazione con Gemma non può più andare avanti. Il nipote della Contessa e la figlia di Veronica entreranno così in una profonda crisi.

Gemma inizierà a sospettare che il motivo per cui Marco ha deciso di lasciarla, così all'improvviso, sia la sorellastra. Stefania, durante le ultime puntate, si è mostrata molto sofferente per tutta la situazione venutasi a creare con il nipote della Contessa. La ragazza si è anche avvicinata a Gloria per ricevere il conforto della madre finalmente ritrovata. Il giovane di Sant'Erasmo, durante l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore dell'11 aprile, deciderà di svelare alla giovane Colombo tutti i suoi sentimenti tenuti finora nascosti.