Nunzio è uno dei protagonisti della fase finale di Amici di Maria De Filippi. Il ballerino di latino americano finirà al ballottaggio con Leonardo nella terza puntata del Serale in onda il 2 aprile e rischierà l'eliminazione. Prima di questo però, riuscirà a strappare un sorriso pure alla maestra Celentano grazie ai suoi video tutorial sulle danze latine.

Amici 2022, Nunzio e i tutorial per la maestra Celentano

Il ballerino di latino Nunzio sta conquistando le simpatie del pubblico, grazie ai suoi modi di fare e ai battibecchi con la maestra Alessandra Celentano. La prof non ha mai fatto mistero di non apprezzare il ballerino di Raimondo Todaro, tanto che in una delle ultime puntate del Serale di Amici lo ha definito tarantolato e coatto.

Non solo, lo ha pure accusato di ballare fuori tempo. Insomma, un giudizio ipercritico a cui Nunzio ha deciso di replicare a modo suo, lasciando basiti tutti quanti. Nei day time in onda nel corso della settimana, il pubblico si è divertito nel vedere i video tutorial realizzati dall'allievo e fatti proprio per spiegare alla maestra Celentano i vari balli latino americani.

Tutorial on stage con Nunzio! Are you ready? #Amici21 pic.twitter.com/lttImghRci — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 1, 2022

Serale Amici, terza puntata: Celentano si diverte con i tutorial di Nunzio

Video divertenti, che subito hanno spopolato in rete. Insomma, Nunzio ha risposto con ironia e a modo suo alle critiche feroci della maestra di danza classica.

Attraverso i tutorial, Nunzio vuole avvicinare la maestra al mondo della danza latina. Se i telespettatori sembrano apprezzare questo gesto di Nunzio, viene da chiedersi come la prenderà invece la diretta interessata. Pare che anche Alessandra si sia divertita, almeno stando alle anticipazioni riguardanti la nuova puntata del Serale di Amici.

Maria De Filippi infatti, mostrerà a Celentano i tutorial realizzati appositamente per lei da Nunzio e, a quanto pare, la maestra sorriderà. Questa volta non se la prenderà con l'allievo di Todaro e sembrerà divertita.

Amici, puntata del 2 aprile: Nunzio rischia l'eliminazione

Nel corso della terza puntata, Nunzio finirà al ballottaggio e rischierà essere eliminato da Amici.

Si dovrà scontrare con Leonardo, l'altro ballerino di latino. Quindi, una sfida tutta a colpi di danze sudamericane. Chi la spunterà? Il verdetto verrà svelato ai ragazzi solo al termine della puntata, quando tutti gli allievi saranno in Casetta. Come sempre però, sul web sono comparse alcune indiscrezioni, secondo le quali dovrebbe essere Leonardo a dover abbandonare la Scuola di Amici. Se i rumor corrispondessero a realtà, per questa volta Nunzio sarà salvo e potrà continuare a far divertire la maestra Celentano con i suoi tutorial.