Sabato 16 aprile, su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata del Serale di Amici21. Per questo motivo gli allievi hanno ricevuto i guanti di sfida dei professori: Carola chiamata in sala prove ha ricevuto una lettera dal maestro Raimondo Todaro per una sfida contro Serena. Sebbene la ballerina di danza classica abbia deciso di mettersi alla prova, Carola ha sostenuto di essersi sentita presa in giro.

La lettera di Todaro

Nel guanto di sfida tra Carola e Serena, il maestro Todaro ha chiesto una coreografia molto tecnica. Il diretto interessato ha voluto mettere in risalto le doti della sua allieva, per dimostrare alla maestra Celentano che Serena è versatile in vari stile di danza.

Nella lettera fatta recapitare a Carola, il docente di latino-americano ha fatto sapere che durante il guanto di sfida vuole vedere la "differenza abissale" tra le due ballerine.

La reazione della ballerina di danza classica

Carola ha accettato il guanto di sfida, poiché le piace mettersi alla prova. Tuttavia, la ballerina di danza classica ha confidato di essersi rimasta molto male per le parole del maestro Todaro: "È come se mi prendesse in giro". Stando al pensiero dell'allieva, Raimondo per punzecchiare Alessandra Celentano ha "usato" lei.

Tornata in casetta dai suoi compagni di classe, l'allieva della maestra Celentano si è sfogata con Luigi e Serena. La diretta interessata ha sostenuto che la maestra Celentano ha sempre detto la sua verità.

Al contrario, Raimondo Todaro ha sempre scherzato sulla rivalità tra lei e Serena senza mai dire cosa pensa realmente di lei.

A quel punto Carola non ha nascosto di essere rimasta delusa dall'atteggiamento dell'insegnante di latino-americano.

La maestra Celentano rassicura Carola

Durante le prove per la coreografia del guanto di sfida, Carola è stata più volte corretta.

In seguito all'ennesima correzione, la ballerina è scoppiata in lacrime. A detta della ragazza, il guanto di sfida non sarebbe equo perché le viene chiesto di essere resistente e rapida. Inoltre, Carola ritiene che in questo momento fuori dal suo stile non riesce a dare il meglio. Dunque, la ballerina teme di essere eliminata dal Serale di Amici 21 senza avere dato il meglio di sé.

A quel punto è intervenuta la maestra Celentano per rassicurare la sua allieva. A detta della docende di danza classica, Carola ha un problema di auto-stima: la ragazza pensa di non essere all'altezza dei suoi compagni di scuola. Al contrario, però, la maestra Celentano ritiene che Carola abbia tutte le carte in regola per diventare una ballerina di successo. Sulla base di quanto dichiarato l'insegnante ha chiesto alla sua allieva di togliersi dalla testa i brutti pensieri.