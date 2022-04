Sabato 16 aprile si rinnova su Canale 5 l'appuntamento con il serale di Amici 2022, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che si avvia verso il giro di boa di questa ventunesima edizione.

Le sfide saranno al centro dell'attenzione di questo nuovo appuntamento con lo show e porteranno alla proclamazione di due nuovi concorrenti che saranno eliminati definitivamente dallo show.

Chi avrà la peggio a poche puntate dal gran finale? Lo scopriremo in diretta, seguendo tutti gli aggiornamenti live dalla registrazione di questa quinta puntata di Amici 2022.

Anticipazioni quinta puntata Amici 2022: chi saranno gli eliminati?

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sulla quinta puntata del serale di Amici 2022, rivelano che non mancheranno i nuovi guanti di sfida.

Uno di questi è quello proposto dal prof Raimondo Todaro, che ha scelto di mettere alla prova Carola contro Serena. Le due ballerine dovranno cimentarsi in una sfida diretta, con lo scopo di dimostrare alla prof Celentano, che anche Serena è in grado di tenere il palco al pari della sua collega.

Occhi puntati anche sul guanto di sfida a quattro proposto dalla prof Lorella Cuccarini. Sissi e Alex dovranno sfida Lda e Luigi in questa quinta puntata del serale.

Albe e Nunzio a rischio eliminazione dal serale di Amici 21

Ma chi saranno i due concorrenti a rischiare l'eliminazione dallo show? Al momento, in pericolo per l'uscita dal cast di questa quinta puntata del serale di Amici 2022 sembra esserci il giovane Nunzio, che per ben due volte di seguito si è ritrovato al ballottaggio eliminatorio.

Tra i cantanti, invece, a rischio eliminazione spicca il nome di Albe, del team guidato dalla prof Anna Pettinelli, più volte bersagliato e criticato dagli altri insegnanti di canto.

Sta di fatto che, a poche settimane dalla finalissima di questa ventunesima edizione, le sfide per i concorrenti diventeranno sempre più ardue da affrontare e anche per la giuria dello show, non sarà facile arrivare alla proclamazione degli allievi da eliminare definitivamente dallo show.

In attesa di scoprire il verdetto finale di questo quinto appuntamento, durante la quinta puntata del serale, dovrebbe esserci anche l'esibizione dal vivo del giudice Stash con i The Kolors, per promuovere il loro nuovo singolo dal titolo "Blackout", in uscita proprio oggi su tutte le piattaforme musicali.